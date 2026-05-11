ANSES inicia los pagos de mayo 2026: quiénes reciben sus haberes esta semana

El cronograma de ANSES incorpora cambios por feriados y reorganiza las fechas habituales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 . A lo largo de la segunda semana del mes , los beneficiarios comenzarán a percibir sus haberes con un incremento del 3,4% .

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En paralelo, continúa vigente el bono de $70.000 destinado como refuerzo para quienes cobran los montos más bajos dentro del sistema. Su cobro total, parcial o exclusión del mismo depende de los ingresos de cada jubilado o pensionado .

El esquema de pagos contempla jubilaciones , pensiones , la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y otras prestaciones administradas por el organismo.

El cronograma de ANSES incorpora cambios por feriados y reorganiza las fechas habituales.

Durante este mes, el organismo aplicará una suba del 3,4% en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales . Este ajuste se establece en base al mecanismo de movilidad vigente :

Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 + $70.000 del bono adicional)

$463.174,10 ($393.174,10 + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 + $70.000)

$384.539,27 ($314.539,27 + $70.000) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 + $70.000)

$345.221,87 ($275.221,87 + $70.000) Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000)

$463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000) Jubilación máxima: va a pasar de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones sociales administradas por ANSES.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijará en $141.312,64 por cada hijo a cargo. Sin embargo, los beneficiarios percibirán únicamente el 80% de ese importe, es decir $113.050,11, ya que el 20% restante es retenido por el organismo y se abona en un pago único al presentar la Libreta AUH.

En cuanto al resto de las prestaciones, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $460.133,10. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer tramo de ingresos será de $70.664,59, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se ubicará en $230.076,37.

Quiénes reciben el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario de $70.000 se otorga de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones adicionales, a quienes perciben haberes que no superan el mínimo establecido.

Calendario de pagos de ANSES de mayo 2026.

Pueden acceder a este beneficio los jubilados y pensionados, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, y quienes reciben la pensión para madres de siete hijos.

En los casos en que los ingresos superen levemente el haber mínimo, el bono se abona de manera proporcional, siempre respetando el tope máximo fijado en $463.174,10.

Calendario de pagos de ANSES de mayo 2026

*Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Oficinas de Anses.

*Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Jubilaciones de Anses. Cuánto se cobrará las jubilaciones con el aumento en mayo 2026.

*Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

anses ANSES: último día para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido

*Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

*Asignación por Maternidad

Mes de abril

Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Cuánto aumenta ANSES las prestaciones.

*Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Mes de abril

Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

*Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignación Universal por Hijo ANSES actualizó las asignaciones.

*Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes de abril

Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo