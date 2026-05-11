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11 de mayo de 2026 - 12:34
Sociedad.

ANSES inicia los pagos de mayo 2026: quiénes reciben sus haberes esta semana

El organismo previsional comienza con el cronograma de depósitos del mes y aplica un nuevo incremento en las prestaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El cronograma de ANSES incorpora cambios por feriados y reorganiza las fechas habituales.

El cronograma de ANSES incorpora cambios por feriados y reorganiza las fechas habituales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026. A lo largo de la segunda semana del mes, los beneficiarios comenzarán a percibir sus haberes con un incremento del 3,4%.

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Cronograma de pagos de mayo de ANSES: quiénes son los primeros grupos que cobran

En paralelo, continúa vigente el bono de $70.000 destinado como refuerzo para quienes cobran los montos más bajos dentro del sistema. Su cobro total, parcial o exclusión del mismo depende de los ingresos de cada jubilado o pensionado.

El cronograma de ANSES incorpora cambios por feriados y reorganiza las fechas habituales.

El esquema de pagos contempla jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y otras prestaciones administradas por el organismo.

Monto de las prestaciones de ANSES en mayo

Durante este mes, el organismo aplicará una suba del 3,4% en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Este ajuste se establece en base al mecanismo de movilidad vigente:

  • Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 + $70.000)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 + $70.000)
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000)
  • Jubilación máxima: va a pasar de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.
El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones sociales administradas por ANSES.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijará en $141.312,64 por cada hijo a cargo. Sin embargo, los beneficiarios percibirán únicamente el 80% de ese importe, es decir $113.050,11, ya que el 20% restante es retenido por el organismo y se abona en un pago único al presentar la Libreta AUH.

En cuanto al resto de las prestaciones, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $460.133,10. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer tramo de ingresos será de $70.664,59, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se ubicará en $230.076,37.

Quiénes reciben el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario de $70.000 se otorga de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones adicionales, a quienes perciben haberes que no superan el mínimo establecido.

Calendario de pagos de ANSES de mayo 2026.

Pueden acceder a este beneficio los jubilados y pensionados, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, y quienes reciben la pensión para madres de siete hijos.

En los casos en que los ingresos superen levemente el haber mínimo, el bono se abona de manera proporcional, siempre respetando el tope máximo fijado en $463.174,10.

Calendario de pagos de ANSES de mayo 2026

*Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Oficinas de Anses.

*Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo
Jubilaciones de Anses.
Cuánto se cobrará las jubilaciones con el aumento en mayo 2026.

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*Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo
anses
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*Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

*Asignación por Maternidad

Mes de abril

  • Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio
Cuánto aumenta ANSES las prestaciones.

*Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Mes de abril

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

*Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignación Universal por Hijo
ANSES actualizó las asignaciones.

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*Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes de abril

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

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