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31 de marzo de 2026 - 13:15
País.

ANSES: último día para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido

El 31 de marzo vence el plazo para completar el trámite obligatorio y acceder al monto acumulado del 2024

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La medida rige en todo el país y alcanza a titulares de la AUH que aún no completaron la acreditación de datos de salud, educación y vacunación de sus hijos. La gestión se puede realizar de forma digital o presencial.

Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria

La Libreta AUH es un documento clave dentro del sistema de asignaciones. A través de este formulario, el Estado verifica el cumplimiento de controles médicos, calendario de vacunación y asistencia escolar de niños y adolescentes.

El organismo previsional utiliza esta herramienta para validar las condiciones exigidas por el programa. Sin esta presentación, no se habilita el pago del porcentaje acumulado.

El trámite corresponde al período 2025, aunque impacta directamente en el cobro del 20% retenido durante el ciclo 2024.

Cómo hacer el trámite desde la web o el celular

La gestión se realiza a través de la plataforma mi ANSES, disponible en versión web y aplicación móvil. Para iniciar, el titular debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro del sistema, se debe seleccionar la sección “Hijos” y luego “Libreta AUH”. Allí se puede verificar si falta completar información.

En caso de datos incompletos, el usuario debe generar la libreta desde el sistema y descargar el formulario oficial.

Requisitos para validar la libreta correctamente

El formulario tiene que imprimirse en una sola hoja y presentarse en instituciones correspondientes. Debe contar con firmas y sellos de autoridades de salud y educación.

Una vez completo, el documento debe ser fotografiado sobre una superficie plana, con buena iluminación y sin recortes. La imagen debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.

El paso final consiste en subir el archivo a la plataforma digital. El trámite se confirma cuando el sistema envía un correo electrónico de validación.

Opción presencial para completar el trámite

ANSES mantiene habilitada la modalidad presencial para quienes no acceden a medios digitales. Los beneficiarios pueden acercarse a cualquier oficina del organismo.

También se encuentran disponibles operativos territoriales en distintos puntos del país. En ambos casos, no se requiere turno previo para presentar la libreta.

El objetivo es garantizar que todos los titulares puedan cumplir con el requisito antes del vencimiento del plazo.

Qué pasa si no se presenta antes del vencimiento

El 31 de marzo es la fecha límite establecida por el organismo. Luego de ese día, no se podrá acceder al cobro del monto acumulado correspondiente al año anterior.

El trámite es obligatorio para percibir la totalidad del beneficio. La presentación en tiempo y forma permite avanzar a la etapa de liquidación del pago.

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