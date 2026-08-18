Antropo Bodega: el escenario más singular de Jujuy para eventos que no se olvidan

San Salvador de Jujuy tiene un nuevo punto de referencia para quienes buscan celebrar con distinción. Antropo Bodega, ubicada dentro del Hotel Altos de la Viña, combina la esencia del enoturismo con la infraestructura y el servicio de un hotel de primer nivel, ofreciendo un escenario único para eventos sociales y corporativos en el norte argentino.
Como primera y única bodega urbana de Jujuy, Antropo Bodega nació de la alianza entre Altos de la Viña y Antropo Wines, y representa un concepto que hasta ahora no existía en la provincia: un wine bar con vistas panorámicas a San Salvador de Jujuy, rodeado de viñedos urbanos, con degustaciones guiadas y maridaje de quesos, dentro de un complejo hotelero con todos los servicios integrados.
El espacio acaba de sumar un hito histórico para la vitivinicultura regional: el lanzamiento del primer espumante jujeño elaborado con método tradicional champenoise, una edición de 5.000 botellas disponible desde enero de 2026 que posiciona a Jujuy en el mapa vitivinícola argentino — y que puede ser parte de cualquier celebración especial.
Un espacio para cada tipo de evento
Bodas y casamientos civiles
Ceremonias y recepciones en un entorno que no se parece a ningún salón convencional. La estética de la bodega, las vistas a la ciudad y el ambiente íntimo crean el marco perfecto para el día más importante. El equipo del hotel se encarga de la coordinación integral: catering, ambientación, sonido y DJ.
Eventos corporativos y workshops
Un espacio adaptable para lanzamientos de producto, capacitaciones, reuniones de equipo o cenas de fin de año. El entorno de la bodega aporta distinción y genera una experiencia que ninguna sala de reuniones convencional puede replicar. Ideal para grupos de más de 10 personas que buscan algo memorable.
Degustaciones y experiencias de enoturismo
Activaciones sensoriales con vinos de altura seleccionados, maridaje de quesos y la historia detrás del primer espumante jujeño. Un recurso diferencial para cerrar eventos o sorprender a clientes e invitados.
Lo que dicen quienes ya celebraron en Altos de la Viña
"¡Todo salió perfecto! Estamos muy satisfechos con la organización y queremos destacar la atención en cada detalle."
— Andrea & Miguel, Boda | octubre 2025
"La pasamos excelente. Nos encantó todo, desde el principio hasta el final. Muchas gracias por todo el trabajo y la dedicación."
— Valeria & Daniel, Boda | marzo 2025
"La fiesta fue espectacular. Todos los invitados estaban felices. Destacamos el excelente servicio, la atención en mesas y barra, la comida deliciosa y la impecable organización."
— Diego & Christopher, Boda | julio 2024
Consultá por tu evento
El equipo de Altos de la Viña diseña propuestas a medida según el tipo de evento, cantidad de invitados y necesidades específicas. Las consultas para grupos y eventos especiales se coordinan de forma personalizada.
WhatsApp Eventos: +54 9 11 5031-9635
Formulario de contacto:
hotelaltosdelavina.com.ar/sociales
https://hotelaltosdelavina.com.ar/corporativo/
Av. Pasquini 50, San Salvador de Jujuy
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