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18 de agosto de 2026 - 13:25
Jujuy.

Antropo Bodega: el escenario más singular de Jujuy para eventos que no se olvidan

El primer y único wine bar urbano de Jujuy se convierte en la sede ideal para bodas, eventos corporativos y celebraciones que buscan algo diferente.

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Redacción de TodoJujuy
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Como primera y única bodega urbana de Jujuy, Antropo Bodega nació de la alianza entre Altos de la Viña y Antropo Wines, y representa un concepto que hasta ahora no existía en la provincia: un wine bar con vistas panorámicas a San Salvador de Jujuy, rodeado de viñedos urbanos, con degustaciones guiadas y maridaje de quesos, dentro de un complejo hotelero con todos los servicios integrados.

El espacio acaba de sumar un hito histórico para la vitivinicultura regional: el lanzamiento del primer espumante jujeño elaborado con método tradicional champenoise, una edición de 5.000 botellas disponible desde enero de 2026 que posiciona a Jujuy en el mapa vitivinícola argentino — y que puede ser parte de cualquier celebración especial.

Un espacio para cada tipo de evento

Bodas y casamientos civiles

Ceremonias y recepciones en un entorno que no se parece a ningún salón convencional. La estética de la bodega, las vistas a la ciudad y el ambiente íntimo crean el marco perfecto para el día más importante. El equipo del hotel se encarga de la coordinación integral: catering, ambientación, sonido y DJ.

Eventos corporativos y workshops

Un espacio adaptable para lanzamientos de producto, capacitaciones, reuniones de equipo o cenas de fin de año. El entorno de la bodega aporta distinción y genera una experiencia que ninguna sala de reuniones convencional puede replicar. Ideal para grupos de más de 10 personas que buscan algo memorable.

Degustaciones y experiencias de enoturismo

Activaciones sensoriales con vinos de altura seleccionados, maridaje de quesos y la historia detrás del primer espumante jujeño. Un recurso diferencial para cerrar eventos o sorprender a clientes e invitados.

Lo que dicen quienes ya celebraron en Altos de la Viña

"¡Todo salió perfecto! Estamos muy satisfechos con la organización y queremos destacar la atención en cada detalle."

Andrea & Miguel, Boda | octubre 2025

"La pasamos excelente. Nos encantó todo, desde el principio hasta el final. Muchas gracias por todo el trabajo y la dedicación."

Valeria & Daniel, Boda | marzo 2025

"La fiesta fue espectacular. Todos los invitados estaban felices. Destacamos el excelente servicio, la atención en mesas y barra, la comida deliciosa y la impecable organización."

Diego & Christopher, Boda | julio 2024

Consultá por tu evento

El equipo de Altos de la Viña diseña propuestas a medida según el tipo de evento, cantidad de invitados y necesidades específicas. Las consultas para grupos y eventos especiales se coordinan de forma personalizada.

WhatsApp Eventos: +54 9 11 5031-9635

Formulario de contacto:

hotelaltosdelavina.com.ar/sociales

https://hotelaltosdelavina.com.ar/corporativo/

Av. Pasquini 50, San Salvador de Jujuy

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