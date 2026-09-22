ARA San Juan: piden un memorial en Jujuy para recordar a los nueve submarinistas

Martín Cabrera, familiar de uno de los submarinistas, explicó en diálogo con Canal 4 que el pedido volvió a tomar impulso durante los últimos días y que uno de los objetivos es que la iniciativa pueda ser presentada ante el Concejo Deliberante de la capital.

Familiares de los nueve tripulantes jujeños del submarino ARA San Juan impulsan la construcción de un memorial en San Salvador de Jujuy. La iniciativa busca contar con un espacio permanente para recordar sus nombres, sus rostros y sus historias, y actualmente mantienen reuniones con distintos organismos para avanzar con el proyecto.

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Martín Cabrera, familiar de uno de los submarinistas, explicó en diálogo con Canal 4 que el pedido volvió a tomar impulso durante los últimos días y que uno de los objetivos es que la iniciativa pueda ser presentada ante el Concejo Deliberante de la capital.

El ARA San Juan llevaba 44 tripulantes , de los cuales nueve eran jujeños. El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 y sus restos fueron localizados un año después en el Atlántico Sur.

Para Cabrera, la necesidad de contar con un espacio físico tiene un significado especialmente profundo para las familias. “ Presentamos nuevamente un proyecto para la construcción de un memorial, no solamente porque no hay una tumba, los familiares nunca recibieron un cuerpo, pero sí un lugar para recordarlos, para rendirles honor ”, expresó.

La propuesta, explicó, no está pensada únicamente para los familiares. También busca convertirse en un sitio abierto a toda la comunidad, capaz de transmitir la historia de los submarinistas a las próximas generaciones.

“Queremos que cada jujeño que pase por ahí, aun cuando pasen 30, 40, 50 años o el tiempo que sea, pueda saber quiénes fueron, recuerde su nombre, su rostro y su cargo”, sostuvo Cabrera.

“Presentamos nuevamente un proyecto para la construcción de un memorial" “Presentamos nuevamente un proyecto para la construcción de un memorial"

Cómo sería el memorial del ARA San Juan en Jujuy

El proyecto contempla un espacio con distintos elementos simbólicos y de encuentro. Según detalló Cabrera, la idea incluye un monumento o escultura, una escalinata, un sector similar a un anfiteatro y nueve árboles, uno por cada uno de los submarinistas jujeños.

“Va a tener un monumento, una escultura, una escalinata, un lugar con anfiteatro y unos nueve arbolitos que representen o simbolicen la presencia de estos nueve jujeños”, explicó.

Por el momento, no está definido dónde se emplazaría el memorial. Entre las alternativas que fueron planteadas anteriormente aparece un sector de Coronel Arias, en el ingreso a la ciudad por avenida General Savio, aunque Cabrera aclaró que la ubicación todavía debe resolverse.

Mantienen reuniones para avanzar con el proyecto

Los familiares vienen realizando gestiones ante distintos organismos para conseguir respaldo institucional y definir los pasos necesarios para concretar la obra. Días atrás, familiares de los nueve tripulantes también llevaron el pedido a la Legislatura de Jujuy, donde solicitaron avanzar con un espacio físico que les permita reunirse y mantener viva la memoria de sus seres queridos. Cabrera indicó que la propuesta ya había sido impulsada tiempo atrás, pero ahora volvió a tomar fuerza.

“Es un proyecto que ya lo veníamos gestionando hace un tiempo y volvió a resurgir la semana pasada” “Es un proyecto que ya lo veníamos gestionando hace un tiempo y volvió a resurgir la semana pasada”

El objetivo es que el planteo pueda avanzar también en el ámbito municipal y comenzar a definir tanto el terreno como las características definitivas del memorial.

Jujuy ya realizó otros homenajes al ARA San Juan

La provincia cuenta con antecedentes de reconocimientos a los tripulantes.

En 2018, el edificio del NIDO de las 150 Hectáreas de Alto Comedero recibió oficialmente el nombre “ARA San Juan” y posteriormente se realizaron homenajes a los nueve jujeños, entre ellos un mural. En el mismo sector también se dispuso que calles llevaran los nombres de los tripulantes de la provincia. El pedido actual de las familias apunta, sin embargo, a contar con un memorial específico, concebido como un espacio permanente de recuerdo, encuentro y homenaje. Cabrera destacó además que en otras provincias ya existen monumentos y espacios similares vinculados a los tripulantes del submarino.

Para las familias jujeñas, el proyecto tiene una finalidad sencilla pero duradera: que el paso del tiempo no borre las historias de aquellos nueve hombres que partieron a bordo del ARA San Juan y nunca regresaron a sus hogares.