viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 11:03
Economía.

ARCA: investigarán transferencias en bancos y billeteras virtuales que superen este monto

Se fijaron límites superiores para movimientos hechos en bancos y plataformas digitales. Qué implica superar esos valores y cuáles son las consecuencias.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ARCA establece montos máximos para operaciones bancarias y virtuales.

ARCA establece montos máximos para operaciones bancarias y virtuales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) supervisa los movimientos hechos en bancos y plataformas de pago digitales cuando exceden determinados valores. De cara a noviembre de 2025, el organismo fijó los montos máximos permitidos para operar sin tener que presentar documentación que respalde la procedencia de los fondos.

Conocer la imposición de estos límites resulta clave para evitar bloqueos, demoras o pedidos de información adicional por parte de ARCA.

arca

Transferencias bancarias: los límites permitidos en noviembre 2025

Los límites supervisados por ARCA para las transferencias y demás movimientos financieros fueron reajustados el 1 de junio. Estas cifras, que determinan desde qué importe las entidades bancarias y las billeteras digitales están habilitadas a pedir datos sobre la procedencia de los fondos, se mantendrán sin cambios hasta 2026.

A continuación, los valores tope que pueden operarse en noviembre de 2025 sin que deban ser reportados a ARCA, tanto para individuos como para empresas:

  • Transferencias o acreditaciones: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
  • Extracciones en efectivo: $10.000.000 para ambos casos.
  • Saldos bancarios al cierre de mes: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
  • Plazos fijos: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
  • Transferencias en billeteras virtuales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
  • Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
  • Compras como consumidor final: $10.000.000.
  • Pagos generales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
ARCA establece montos máximos para operaciones bancarias y virtuales.

El organismo precisa que, cuando las cifras estén indicadas en divisas, estas deberán transformarse a pesos utilizando la cotización comprador correspondiente. En el caso de valores expresados en moneda digital o en criptoactivos, también será necesario convertirlos a pesos tomando como referencia el precio comprador más reciente establecido por la entidad sujeta a las normas del régimen.

Qué sucede si se exceden los montos establecidos por ARCA

Cuando un individuo o una compañía excede los montos permitidos para realizar transferencias u otros movimientos financieros, los bancos y proveedores de servicios de pago están obligados a notificar la situación a ARCA. A partir de esa comunicación, el organismo puede generar avisos internos y requerir una revisión más exhaustiva de las transacciones involucradas.

El organismo fiscal vigila todas las transferencias que superen determinado monto.

En esas circunstancias, la entidad está facultada para exigir comprobantes que acrediten de dónde provienen los fondos, como por ejemplo:

  • Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación
  • Declaraciones juradas de impuestos
  • Facturas por ventas o servicios
  • Constancias de transferencias anteriores
  • Si el contribuyente no logra justificar los fondos, la agencia puede aplicar sanciones económicas e incluso bloquear temporalmente las cuentas involucradas.
Qué sucede si se exceden los montos establecidos.

Si la persona obligada no consigue demostrar de manera adecuada la procedencia del dinero, el organismo puede imponer multas y, en situaciones más severas, disponer la suspensión temporal de las cuentas afectadas.

Cabe recordar que ARCA revisa y ajusta estos valores cada medio año, tomando como referencia las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

