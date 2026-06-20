Argelia y Jordania juegan con la obligación de ganar en el Mundial 2026

El duelo entre Jordania y Argelia correspondiente a la fecha 2 del grupo J se disputará en el estadio San Francisco desde las 00:00 (hora Argentina), el martes 23 de junio.

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La necesidad de sumar convierte este compromiso en una auténtica final anticipada para ambos equipos. Ambas selecciones comenzaron el Mundial 2026 con derrotas y saben que un nuevo traspié las dejaría en una situación muy comprometida de cara a la última fecha.

Jordania mostró pasajes interesantes en su debut, aunque terminó cayendo por 3-1 frente a Austria. El conjunto asiático llegó a ilusionarse cuando Ali Olwan descontó para reducir la diferencia en el marcador. Sin embargo, un penal convertido por Marko Arnautovic sentenció la victoria austríaca.

Por su parte, Argelia tuvo un estreno muy exigente ante la vigente campeona del mundo y no pudo evitar la derrota por 3-0 frente a Argentina. El combinado africano sufrió la inspiración de Lionel Messi, autor de los tres tantos del encuentro en una actuación histórica. Pese al resultado, los argelinos intentarán dejar atrás rápidamente ese tropiezo y enfocarse en un duelo que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el Grupo J.

Aunque cuentan con pocos antecedentes entre sí, Argelia domina el historial frente a Jordania con dos victorias en cuatro partidos, mientras que los jordanos celebraron una vez y hubo un empate. El duelo en el Mundial 2026 será inédito, ya que nunca antes se habían enfrentado en esta competencia.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Slavko Vincic.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Jordania en el próximo partido del Mundial

Grupo J - Fecha 3: vs Argentina: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Argelia en el próximo partido del Mundial

Grupo J - Fecha 3: vs Austria: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Horario Jordania y Argelia, según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)