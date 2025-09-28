domingo 28 de septiembre de 2025

28 de septiembre de 2025 - 22:34
Mundial Sub 20.

Argentina comenzó con el pie derecho

La Selección Argentina arrancó ganando 3-1 en el Mundial Sub 20 de Chile, con un doblete de Sarco y un gol de Subiabre que le dieron un triunfo clave.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Argentina le ganó a Cuba en su presentación en el Mundial Sub 20

Argentina le ganó a Cuba en su presentación en el Mundial Sub 20

Solidez y efectividad

Este debut mostró a una selección sólida y efectiva, capaz de controlar los momentos clave del partido y aprovechar sus oportunidades para marcar la diferencia. La combinación de la potencia goleadora de Sarco y la precisión de Subiabre reafirma el potencial ofensivo que tiene el conjunto nacional en esta Copa.

Con este resultado, la Selección suma sus primeros tres puntos y demuestra que quiere ir por todo en este Mundial que se desarrolla en Chile. Con esta actuación la expectativa crece de cara al próximo partido, donde el objetivo será mantener el buen rendimiento y seguir dejando huella en el torneo más importante del fútbol internacional.

SUB 20 1

Inferioridad numérica

Sin embargo, el desarrollo se complicó por decisiones arbitrales polémicas del juez malayo, quien no modificó sus fallos ni tras consultar el VAR, y terminó expulsando a Santiago Fernández con tarjeta roja tras una falta que nadie vio claramente. Así, Argentina debió jugar más de 80 minutos con diez jugadores, lo que dificultó su camino y le hizo sufrir más de lo esperado.

A pesar de la inferioridad numérica, el equipo dirigido por Diego Placente mostró aspectos muy interesantes. La potencia de su centrodelantero Sarco fue fundamental: inauguró el marcador con un gol tras una gran jugada colectiva entre Maher Carrizo y Santino Andino y luego, sobre el final del primer tiempo, anotó de cabeza tras un excelente centro de Dylan Gorosito para ampliar la ventaja.

Este debut mostró a una selección sólida y efectiva, capaz de controlar los momentos clave del partido y aprovechar sus oportunidades para marcar la diferencia. La combinación de la potencia goleadora de Sarco y la precisión de Subiabre reafirma el potencial ofensivo que tiene el conjunto nacional en esta Copa.

