Argentina comenzó con el pie derecho

Argentina comenzó su camino en el Mundial Sub 20 de Chile con una victoria contundente por 3-1 frente al equipo caribeño. El protagonismo del partido estuvo en manos de Sarco, quien anotó un doblete decisivo que abrió y aseguró la diferencia en el marcador. Además, Subiabre aportó su gol para sellar el triunfo que le da confianza al equipo para los próximos desafíos del torneo.

Este debut mostró a una selección sólida y efectiva, capaz de controlar los momentos clave del partido y aprovechar sus oportunidades para marcar la diferencia . La combinación de la potencia goleadora de Sarco y la precisión de Subiabre reafirma el potencial ofensivo que tiene el conjunto nacional en esta Copa.

Con este resultado, la Selección suma sus primeros tres puntos y demuestra que quiere ir por todo en este Mundial que se desarrolla en Chile. Con esta actuación la expectativa crece de cara al próximo partido, donde el objetivo será mantener el buen rendimiento y seguir dejando huella en el torneo más importante del fútbol internacional.

Inferioridad numérica

Sin embargo, el desarrollo se complicó por decisiones arbitrales polémicas del juez malayo, quien no modificó sus fallos ni tras consultar el VAR, y terminó expulsando a Santiago Fernández con tarjeta roja tras una falta que nadie vio claramente. Así, Argentina debió jugar más de 80 minutos con diez jugadores, lo que dificultó su camino y le hizo sufrir más de lo esperado.

A pesar de la inferioridad numérica, el equipo dirigido por Diego Placente mostró aspectos muy interesantes. La potencia de su centrodelantero Sarco fue fundamental: inauguró el marcador con un gol tras una gran jugada colectiva entre Maher Carrizo y Santino Andino y luego, sobre el final del primer tiempo, anotó de cabeza tras un excelente centro de Dylan Gorosito para ampliar la ventaja.

Este debut mostró a una selección sólida y efectiva, capaz de controlar los momentos clave del partido y aprovechar sus oportunidades para marcar la diferencia. La combinación de la potencia goleadora de Sarco y la precisión de Subiabre reafirma el potencial ofensivo que tiene el conjunto nacional en esta Copa.