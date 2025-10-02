jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 11:17
Política.

Arrancó la sesión en el Senado: buscarán anular los vetos al financiamiento universitario y del Garrahan

Con quórum completo, comenzó la sesión en el Congreso. Si el Senado acompaña a Diputados, el Ejecutivo deberá promulgar los proyectos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hubo quórum y empezó la sesión en el Congreso.&nbsp;

Hubo quórum y empezó la sesión en el Congreso. 

En el Senado, la oposición consiguió reunir el quórum necesario y avanzarán para dejar sin efecto los vetos que el presidente Javier Milei aplicó sobre las leyes de financiamiento universitario y de recursos destinados al Hospital Garrahan. En caso de que la Cámara Alta coincida con la postura de la Cámara de Diputados, que ya había rechazado las objeciones presidenciales, el Ejecutivo estará obligado a convertir en ley ambas iniciativas.

El Gobierno no aplicará el protocolo antipiquete en la marcha contra el veto al financiamiento universitario.
Política.

No habrá protocolo antipiquete en la marcha contra el veto al financiamiento universitario
Senado (foto ilustrativa).
Congreso.

El Senado realizará una sesión especial hoy para tratar el veto a los ATN

Sesión en el Senado
Sesión en el Senado

Sesión en el Senado

El Senado continuará con su impulso para revertir los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento destinadas al Hospital Garrahan y a las universidades. La normativa sobre el Garrahan establece una emergencia sanitaria de dos años para la atención pediátrica y las residencias médicas nacionales, ante la crítica situación del sistema de salud.

La ley contempla la actualización inmediata de los salarios de todo el personal y residentes, asegurando que "no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023". Además, anula el reciente régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud.

El senador nacional Unión por la Patria, Daniel Bensusán.

Fuerte reclamo de un senador K al Gobierno por las retenciones cero

El senador kirchnerista Daniel Bensusán cuestionó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre si durante las 72 horas de retenciones cero se les exigiría a las cerealeras que acrediten la existencia del cereal al momento de presentar sus declaraciones juradas.

Bensusán sostuvo: "Exigirles al presidente Milei, a Caputo y (al jefe de ARCA) Juan Pazo que aclaren si van a cumplir con la Ley 26.351, si van a revisar las declaraciones juradas y si realmente el beneficio se lo van a dar a los pequeños productores y no a las diez multinacionales agroexportadoras que siempre están haciendo los negocios, dejando afuera al pequeño y mediano productor. En este país sigue habiendo un gran saqueo disfrazado de libertad".

El bloque de Unión por la Patria en el Senado es el principal espacio de la oposición que impulsa en la Cámara Alta el rechazo a los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades.

¿Cuántos votos necesita la oposición en el Senado para rechazar los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades?

Para que el Senado pueda anular los vetos del presidente Javier Milei sobre el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades, que previamente fueron rechazados por Diputados, la oposición requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes.

Durante la sesión, los bloques opositores deberán alcanzar el quórum de 37 senadores, algo que se da por hecho en la Cámara Alta, contando inicialmente con los 34 representantes de Unión por la Patria (UxP). A este bloque se sumarán legisladores radicales como Pablo Blanco, Martín Lousteau y Maximiliano Abad, además de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

El senador K, Mariano Recalde, acusó al presidente Javier Milei de tratar de desalentar el voto para las elecciones legislativas nacionales.

Desde el kirchnerismo acusaron a Milei de tratar de "desalentar el voto" para las elecciones legislativas nacionales

El senador del kirchnerismo, Mariano Recalde, denunció que el presidente Javier Milei intenta desincentivar la participación en los comicios legislativos del 26 de octubre. Según Recalde, el Ejecutivo no realiza ninguna acción para instruir a los ciudadanos sobre la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP).

Recalde sostuvo: "No hay información sobre el nuevo sistema votación, no hay campaña, información en escuelas, sobre cómo se votará, el Gobierno vino a romper lo que funciona bien".

