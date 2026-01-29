jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 09:45
Tucumán.

Así reaccionó Rossana Chahla al recibir el reclamo de un vecino: "Menos TikTok y más obras"

Durante una supervisión de trabajos de repavimentación, la intendenta de San Miguel de Tucumán difundió el cruce con un automovilista.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La reacción de Rossana Chahla cuando en plena calle le pidieron menos TikTok y más obras.

La reacción de Rossana Chahla cuando en plena calle le pidieron "menos TikTok y más obras".

Este miércoles, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, difundió en sus redes un registro audiovisual de su visita a las tareas de reacondicionamiento de la avenida Néstor Kirchner. En la publicación apareció un fragmento particular en el que un vecino le exigió “menos TikTok y más obras”, y la respuesta de la jefa comunal llamó la atención.

Lee además
Troceado y retiro de árboles y ramas tras el temporal en San Miguel de Tucumán
Tucumán.

Temporal en Tucumán: en poco más de 24 horas cayeron 134 milímetros de lluvia
Qué se sabe del primer caso de Gripe A H3N2 en Tucumán.
Salud.

Detectan en Tucumán el primer contagio de la variante H3N2 de la gripe A: todos los detalles

La mandataria local mostró el recorrido que realizó junto a integrantes de su gabinete para supervisar el inicio de los trabajos de repavimentación de la traza, previstos en dos etapas: la primera abarca el tramo comprendido entre avenida Colón y el Canal Sur, mientras que la segunda se extiende desde Colón hasta avenida Alem.

Rossana Chahla.

Inicio de las obras y advertencia por cortes de tránsito

La jefa comunal destacó que los trabajos forman parte de 19 procesos licitatorios llevados adelante entre noviembre y diciembre, y advirtió que mientras duren las tareas se registrarán interrupciones parciales y totales en la circulación. En ese sentido, solicitó a los vecinos transitar con cuidado por la zona.

Ese contexto quedó reflejado en el video que difundió la intendenta, cuya presencia en redes sociales le dio proyección a nivel nacional. Allí se la escucha pedir disculpas a un automovilista por las incomodidades ocasionadas: “Disculpe la molestia, vamos mejorando”.

Embed

Acto seguido, y en línea con su impronta habitual, le da instrucciones a su equipo para reforzar la señalización: “Hay que poner un tránsito (que diga) 'disculpe las molestias señor, estamos trabajando'”, indicó.

En el registro audiovisual, la intendenta expone distintos problemas estructurales que persisten en la ciudad. Señala acumulaciones de agua tras las lluvias y explica que se producen porque el asfalto cedió, además de remarcar el mal estado general del sector. “todo esto está yapado" y que "ahí no hay cordón”, comenta, mientras enumera las deficiencias detectadas.

Este miércoles, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, compartió un video en sus redes sociales sobre su recorrida por las obras de repavimentación de la avenida Néstor Kirchner.

Reclamos vecinales y la respuesta de la intendenta

A lo largo de la recorrida, Chahla reconoce que queda mucho por corregir y por hacer, y expresa su deseo de que los vecinos comprendan el alcance de las tareas pendientes. Las imágenes la muestran avanzando por la platabanda, dialogando con automovilistas y residentes que circulan por la zona.

En ese mismo video también aparece una crítica directa dirigida a la jefa municipal, cuando desde un vehículo le gritan: “Menos TikTok y más obras”.

La intendenta de San Miguel de Tucumán compartió el momento en el que un vecino le hizo un reproche.

Chahla ofreció su respuesta mirando a la cámara: "Y eso estoy haciendo y aprovecho las dos cosas". Respecto al autor del grito, evaluó: "Libertario, que no le gustan las obras". "Menos TikTok… él no sabe que estos son los TikTok, cuando uno viene a hacer las obras", sentenció.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Temporal en Tucumán: en poco más de 24 horas cayeron 134 milímetros de lluvia

Detectan en Tucumán el primer contagio de la variante H3N2 de la gripe A: todos los detalles

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de dos personas en una casa

Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Estados Unidos

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial

Lo que se lee ahora
Carnavales en Argentina. video
Festividad.

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030. video
Informe.

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Dirección de rentas en Jujuy
Servicio.

Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel