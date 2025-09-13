Athletic Bilbao vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Arsenal y Athletic Bilbao se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo martes 16 de septiembre desde las 13:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Tottenham vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Benfica vs Qarabag: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.