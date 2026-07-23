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23 de julio de 2026 - 12:13
Liga Profesional

Atlético Tucumán vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atlético Tucumán vs Independiente Riv. (M). El duelo, a disputarse en el Monumental de Tucumán el domingo 26 de julio, comenzará a las 15:00 (hora Argentina) y será dirigido por Álvaro Carranza.

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Atlético Tucumán vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Atlético Tucumán recibe el próximo domingo 26 de julio a Independiente Riv. (M) por la fecha 1 del Clausura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.

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En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 2 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Álvaro Carranza.


Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Central Córdoba (SE): 30 de julio - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Huracán: 3 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Huracán: 30 de julio - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Sarmiento: 3 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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