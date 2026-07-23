Atlético Tucumán vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Atlético Tucumán recibe el próximo domingo 26 de julio a Independiente Riv. (M) por la fecha 1 del Clausura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 2 a 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Álvaro Carranza.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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