Estudiantes vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

El próximo domingo 26 de julio, a partir de las 17:15 (hora Argentina), Independiente enfrenta a Estudiantes en el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Clausura.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dóvalo.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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