Estudiantes vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 26 de julio, a partir de las 17:15 (hora Argentina), Independiente enfrenta a Estudiantes en el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Clausura.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dóvalo.



Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Defensa y Justicia: 1 de agosto - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 2: vs Boca Juniors: 5 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Newell`s: 30 de julio - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Vélez: 3 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes e Independiente, según país Argentina: 17:15 horas

Colombia y Perú: 15:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:15 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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