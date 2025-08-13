Austin FC vs FC Dallas: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

FC Dallas y Austin FC se enfrentarán en el Q2 Stadium el próximo sábado 16 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 24 de la MLS.
Así llegan Austin FC y FC Dallas
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Austin FC en partidos de la MLS
Austin FC igualó 2-2 frente a Houston. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 7 goles y registró solo 8 a favor.
Últimos resultados de FC Dallas en partidos de la MLS
FC Dallas viene de un triunfo 2 a 0 frente a Portland Timbers. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 10 goles y le metieron 8 en su arco.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y FC Dallas se llevó la victoria por 3 a 1.
Fechas y rivales de Austin FC en los próximos partidos de la MLS
- Semana 25: vs CF Montréal: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 26: vs San José Earthquakes: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 27: vs Sporting Kansas City: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Semana 28: vs FC Dallas: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 29: vs Seattle Sounders: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de FC Dallas en los próximos partidos de la MLS
- Semana 25: vs Los Angeles FC: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 26: vs LA Galaxy: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
- Semana 27: vs St. Louis City: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 28: vs Austin FC: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 29: vs Colorado Rapids: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Horario Austin FC y FC Dallas, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
