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30 de abril de 2026 - 14:30
Deportes.

Axel Pinto palpitó el cruce de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú: "Vamos a sacar adelante este partido"

En la previa de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú, Axel Pinto habló de la actualidad del Lobo y cómo se preparan para el próximo partido.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Axel Pinto Gimnasia de Jujuy

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Maipú se jugará este domingo 3 de mayo, desde las 15.30 horas, en el Estadio 23 de Agosto, por la Fecha 12 de la Primera Nacional. En la previa del encuentro, tras el entrenamiento del plantel, habló Axel Pinto se refirió al presente del equipo, a la responsabilidad de ser punteros y al acompañamiento de los hinchas.

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El presente de Axel Pinto en el Lobo

El volante de Gimnasia de Jujuy aseguró que se siente preparado para cuando le toque aportar al equipo y valoró el buen momento que atraviesa el grupo.

“Me siento bien, siempre hay que estar preparado para ayudar al equipo y contento por los chicos que están bien. Hay que seguir así”, señaló.

axel pinto gimnasia de jujuy (1)

La responsabilidad de ser punteros

Sobre cómo se vive el presente de Gimnasia de Jujuy en la cima de la tabla, Pinto remarcó que el plantel lo afronta con tranquilidad y responsabilidad. Cabe destacar que actualmente el Lobo está en la cima de la Zona con 22 puntos.

Estamos tranquilos, afrontándolo de la mejor manera, con esa responsabilidad. Estamos tranquilos, afrontándolo de la mejor manera, con esa responsabilidad.

Además, destacó que el campeonato todavía tiene mucho recorrido por delante, aunque valoró el arranque del equipo. “El torneo es largo, pero comenzamos bien y esperamos seguir así”, sostuvo.

El mensaje para los hinchas

De cara al partido del domingo, el volante dejó un mensaje para los hinchas de Gimnasia de Jujuy y pidió acompañamiento en el Estadio 23 de Agosto.

Que confíen, que vengan y alienten. Vamos a sacar adelante este partido. Que confíen, que vengan y alienten. Vamos a sacar adelante este partido.

La previa de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú

Gimnasia de Jujuy volverá a jugar como local este domingo, cuando reciba a Deportivo Maipú en el Estadio 23 de Agosto por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 15:30 horas con Federico Benítez como el árbitro principal.

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