Bajó la nafta en Jujuy este 1 de julio: cuáles son los nuevos precios

El mes comenzó con una baja en las naftas en Jujuy . En el caso de la súper, bajó este 1 de julio en Jujuy y pasó de $2.225 a $2.222 por litro. Sin embargo, la modificación no alcanzó a todos los combustibles, ya que la Infinia, el Diesel 500 y la Infinia Diesel presentaron pequeños incrementos.

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La comparación se realizó con los precios informados a comienzos de junio, cuando la nafta súper costaba $2.225, la Infinia $2.390, el Diesel 500 $2.378 y la Infinia Diesel $2.575.

Los valores registrados este miércoles 1 de julio quedaron de la siguiente manera:

Los precios pueden presentar diferencias según la estación de servicio y la localidad de la provincia.

Cuánto bajó la nafta súper

La nafta súper pasó de $2.225 a $2.222, lo que representa una reducción de $3 por litro, equivalente a una baja aproximada del 0,13%.

Por su parte, la Infinia aumentó $4, al pasar de $2.390 a $2.394, una variación cercana al 0,17%.

Leves aumentos en los combustibles diésel

En el segmento diésel también se registraron modificaciones. El Diesel 500 pasó de $2.378 a $2.381, con un incremento de $3, mientras que la Infinia Diesel subió de $2.575 a $2.578, también $3 más que a comienzos de junio.

En el caso del GNC, el valor relevado este 1 de julio fue de $0.944. La publicación anterior no incluía su precio, por lo que no es posible establecer una comparación con el registro de junio.