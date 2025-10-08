miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 09:09
Liga Profesional

Banfield vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Banfield vs Racing Club. El duelo, a disputarse en el estadio el Lencho el sábado 11 de octubre, comenzará a las 19:00 horas y será dirigido por Nazareno Arasa.

Banfield vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Banfield recibe el próximo sábado 11 de octubre a Racing Club por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 19:00 horas en el estadio el Lencho.

Así llegan Banfield y Racing Club

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield cayó 0 a 1 ante Huracán en el Tomás A. Ducó. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Racing Club logró empatar 0-0 ante Independiente Riv. (M). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club fue el ganador por 4 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nazareno Arasa.

¿Dónde ver el partido entre Banfield y Racing Club en VIVO?
El choque válido a la fecha 12 del Clausura será emitido por TNT Sports.
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Banfield y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

