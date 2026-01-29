Barracas Central recibirá a Dep. Riestra por la fecha 3

El duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura se jugará el próximo domingo 1 de febrero a las 17:00 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura se jugará el próximo domingo 1 de febrero a las 17:00 (hora Argentina).
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Barracas Central consiguió sólo un punto en su último partido frente a Aldosivi, tras igualar 0-0.
Dep. Riestra sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Defensa y Justicia..
En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de noviembre, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Barracas Central resultó vencedor por 0 a 1.
