Barracas Central recibirá a Dep. Riestra por la fecha 3

El duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura se jugará el próximo domingo 1 de febrero a las 17:00 (hora Argentina).

Así llegan Barracas Central y Dep. Riestra Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura Barracas Central consiguió sólo un punto en su último partido frente a Aldosivi, tras igualar 0-0.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Defensa y Justicia..

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de noviembre, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Barracas Central resultó vencedor por 0 a 1.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Gimnasia: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Rosario Central: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Platense: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigre: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Argentinos Juniors: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Barracas Central: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Estudiantes: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Newell`s: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Huracán: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Vélez: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina) Horario Barracas Central y Dep. Riestra, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

