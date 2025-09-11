Barracas Central se enfrentará a Godoy Cruz por la fecha 8

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 8 del Clausura, Barracas Central y Godoy Cruz se enfrentan el sábado 13 de septiembre desde las 14:30 (hora Argentina), en el estadio la Bodega.

Así llegan Godoy Cruz y Barracas Central Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura Godoy Cruz viene de ganar en su encuentro anterior a Platense con un marcador de 3-1. Después de caer en 3 ocasiones y empatar 1 juego, llega a esta jornada con 9 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Barracas Central venció 2-1 a Newell`s en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 10 goles en el arco rival y 5 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Godoy Cruz sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2. El encuentro será supervisado por Darío Herrera, el juez encargado.

Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Instituto: 21 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs San Lorenzo: 27 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Sarmiento: 20 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Belgrano: 29 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Horario Godoy Cruz y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

© 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

