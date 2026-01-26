lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 08:45
Liga Profesional

Belgrano vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

En la previa de Belgrano vs Tigre, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 29 de enero desde las 19:15 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Alberdi.

Belgrano vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 29 de enero, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Tigre visita a Belgrano en el estadio Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura.

Lee además
sarmiento vs banfield: previa, horario y como llegan para la fecha 2 del apertura

Sarmiento vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
estudiantes (rc) vs argentinos juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 2 del apertura

Estudiantes (RC) vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Así llegan Belgrano y Tigre

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano ganó su último duelo ante Rosario Central por 2 a 1.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre viene de vencer a Estudiantes (RC) en casa por 2 a 0.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs Argentinos Juniors: 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Banfield: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs Racing Club: 2 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs River Plate: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Belgrano y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sarmiento vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Estudiantes (RC) vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Lanús vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Dep. Riestra vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Estudiantes recibirá a Boca Juniors por la fecha 2

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet cayó ante Rivadavia de Mendoza. video
Deportes.

Jujuy Básquet perdió en la última jugada ante Rivadavia de Mendoza

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas video
Atención.

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel