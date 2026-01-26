Belgrano vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 29 de enero, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Tigre visita a Belgrano en el estadio Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura.

Así llegan Belgrano y Tigre Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Belgrano ganó su último duelo ante Rosario Central por 2 a 1.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre viene de vencer a Estudiantes (RC) en casa por 2 a 0.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Argentinos Juniors: 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Banfield: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina) Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Racing Club: 2 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs River Plate: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina) Horario Belgrano y Tigre, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.