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29 de marzo de 2026 - 08:00
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Hoy es Domingo de Ramos: qué significa esta fecha

El Domingo de Ramos recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén y da comienzo a uno de los períodos más importantes del calendario cristiano.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Domingo de Ramos.

Domingo de Ramos.

Este domingo 29 de marzo se celebra el Domingo de Ramos, una de las fechas más significativas para la tradición cristiana. La jornada da inicio a la Semana Santa y convoca a fieles en todo el mundo a participar de ceremonias que combinan símbolos, historia y religiosidad.

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La conmemoración remite a la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando fue recibido por una multitud que lo aclamó con ramas de olivo y palmas. Ese gesto se transformó en el símbolo central de esta celebración.

A partir de ese episodio, la Iglesia estableció esta jornada como el inicio de los días que recuerdan los momentos finales de la vida de Jesús.

El significado del Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos tiene un fuerte valor simbólico dentro del calendario litúrgico. Representa la bienvenida a Jesús como figura central de la fe cristiana y anticipa los acontecimientos que se desarrollarán durante la Semana Santa.

Las ramas que se utilizan en las celebraciones evocan aquel recibimiento en Jerusalén. En la actualidad, los fieles las llevan a las iglesias para su bendición y luego las conservan en sus hogares.

Este rito mantiene vigencia a lo largo del tiempo y se repite en distintas culturas, con variaciones en el tipo de ramas según la región.

Cómo se celebra esta fecha

Durante esta jornada, las parroquias realizan misas especiales que incluyen la bendición de ramos y, en muchos casos, procesiones que recrean la entrada de Jesús a la ciudad.

Los fieles participan con ramas en las manos, acompañando las celebraciones que suelen comenzar en el exterior de los templos y continuar en su interior.

Además, la liturgia del día incluye la lectura de la Pasión, que introduce el relato de los acontecimientos que culminan con la crucifixión.

Domingo de Ramos
Domingo de Ramos.

Domingo de Ramos.

El inicio de la Semana Santa

El Domingo de Ramos marca el comienzo de una de las semanas más importantes del cristianismo. A partir de esta fecha se desarrollan distintas celebraciones que recuerdan los últimos días de Jesús.

El calendario continúa con el Jueves Santo, que conmemora la última cena, y el Viernes Santo, que recuerda la crucifixión.

Finalmente, el Domingo de Pascua cierra la Semana Santa con la celebración de la resurrección, uno de los pilares centrales de la fe cristiana.

Una tradición que se mantiene en el tiempo

La celebración del Domingo de Ramos conserva su relevancia a lo largo de los siglos y se mantiene como una de las prácticas más extendidas dentro del cristianismo.

La participación de familias y comunidades refleja la continuidad de una tradición que combina elementos religiosos y culturales.

Cada año, esta fecha vuelve a convocar a miles de personas en iglesias de todo el mundo, en una jornada que abre el camino hacia la Semana Santa.

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