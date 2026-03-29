Hoy es Domingo de Ramos: qué significa esta fecha

La conmemoración remite a la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando fue recibido por una multitud que lo aclamó con ramas de olivo y palmas. Ese gesto se transformó en el símbolo central de esta celebración.
A partir de ese episodio, la Iglesia estableció esta jornada como el inicio de los días que recuerdan los momentos finales de la vida de Jesús.
El significado del Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos tiene un fuerte valor simbólico dentro del calendario litúrgico. Representa la bienvenida a Jesús como figura central de la fe cristiana y anticipa los acontecimientos que se desarrollarán durante la Semana Santa.
Las ramas que se utilizan en las celebraciones evocan aquel recibimiento en Jerusalén. En la actualidad, los fieles las llevan a las iglesias para su bendición y luego las conservan en sus hogares.
Este rito mantiene vigencia a lo largo del tiempo y se repite en distintas culturas, con variaciones en el tipo de ramas según la región.
Cómo se celebra esta fecha
Durante esta jornada, las parroquias realizan misas especiales que incluyen la bendición de ramos y, en muchos casos, procesiones que recrean la entrada de Jesús a la ciudad.
Los fieles participan con ramas en las manos, acompañando las celebraciones que suelen comenzar en el exterior de los templos y continuar en su interior.
Además, la liturgia del día incluye la lectura de la Pasión, que introduce el relato de los acontecimientos que culminan con la crucifixión.