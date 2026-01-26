Boca Juniors anunció este lunes oficialmente a su nuevo futbolista. El equipo de la ribera no había presentado a ninguna cara nueva, aunque abrió varias negociaciones con algunos futbolistas y ahora oficializó el delantero.

Se trata de Ángel Romero , quien este lunes arribará al país tras haber quedado libre de Corinthians. El martes por la mañana se realizará la revisión médica y por la tarde se sumará al plantel que comanda Claudio Úbeda .

"El jugador Ángel Romero llegará esta noche al país y mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. Si no surge ningún inconveniente, se convertirá en jugador de Boca", publicó la cuenta @estoesboca_ok. El delantero de 33 años firmará hasta diciembre del 2026, con opción a renovar por un año más.

Boca Juniors anunció la llegada de su primer refuerzo

El atacante es de las inferiores de Cerro Porteño y jugó en la escuadra paulista hasta mediados del 2025, momento en el que arribó Dorival Júnior. Pese a ser el capitán del equipo, una sequía goleadora y una expulsión ante Juventude, el pasado 11 de agosto, provocó la pérdida definitiva de la titularidad.

Recién volvió a ser de la partida el 7 de diciembre, también ante Juventude, en el marco de la última fecha del Brasileirao; allí el DT paró un equipo alternativo en vísperas a la primera semifinal de la Copa de Brasil contra Cruzeiro.

Los números de Romero

Romero marcó cinco goles y entregó tres asistencias en 74 juegos, con cuatro de sus cinco tantos en el marco del Campeonato Paulista, disputado en los primeros meses del año. En total llegó a su fin con dos récords históricos: la mayor cantidad de goles y partidos por un jugador extranjero, con 67 goles en 377 encuentros.