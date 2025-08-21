Boca Juniors vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Por la fecha 6 del Clausura, Banfield y Boca Juniors se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 18:15 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.
Por la fecha 6 del Clausura, Banfield y Boca Juniors se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 18:15 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Boca Juniors viene de ganar en su encuentro anterior a Independiente Riv. (M) con un marcador de 3-0. Después de caer en 1 ocasión y empatar 3 juegos, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 5 a favor.
Banfield venció 3-2 a Estudiantes en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 8 en su portería.
Boca Juniors aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 2 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El encuentro será supervisado por Nicolás Lamolina, el juez encargado.
