Boca saldrá con una formación inédita ante Benfica en su debut en el Mundial de Clubes

Uno de los grandes ausentes será Edinson Cavani, quien continúa con su recuperación y no será parte del equipo. Pero no es el único nombre fuerte que no estará desde el arranque, Marcos Rojo también verá el comienzo del partido desde el banco, en una decisión que marca el rumbo que Russo quiere imprimir en esta competencia. Su lugar será ocupado por Ayrton Costa, quien se sumó recientemente al plantel tras demoras con su visa.