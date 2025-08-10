Bolívar vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Por el partido correspondiente a la llave 5 de la Copa Sudamericana, Bolívar juega ante Cienciano el miércoles 13 de agosto. El duelo se disputa desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el coloso de Miraflores.

Por la llave 7 se enfrentarán Independiente del Valle y Mushuc Runa

Once Caldas se enfrentará ante Huracán por la llave 8

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jhon Ospina Londoño.

