Bosnia enfrenta a Qatar en un partido decisivo del Grupo B del Mundial 2026

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El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo B del Mundial se jugará el próximo miércoles 24 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

Bosnia y Qatar llegan con apenas un punto en dos presentaciones y ocupan el tercer y cuarto puesto de la zona, respectivamente. El ganador seguirá con opciones de avanzar, mientras que una derrota podría significar la despedida del torneo.

La selección balcánica inició su camino en el Mundial con un empate 1-1 frente a Canadá, en un encuentro parejo en el que logró rescatar un punto importante. Sin embargo, en la segunda fecha sufrió un duro revés al caer por 4-1 ante Suiza.

El conjunto catarí también suma una unidad tras dos partidos. En su debut igualó 1-1 frente a Suiza. No obstante, la segunda jornada resultó muy complicada para los cataríes, que fueron goleados 6-0 por Canadá.

El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Bosnia-Herz. y Catar, según país Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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