lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 10:21
Recetas de la Abuela.

Brownie saludable: la receta sin harinas, sin azúcar y listo en minutos

Un brownie sin harina, sin azúcar y sin gluten que conserva todo el sabor del clásico. Ideal para disfrutar un postre casero, liviano y saludable.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Brownie saludable-: Los ingredientes de esta preparación son más saludables que los originales y aportan nutrientes.

Brownie saludable-: Los ingredientes de esta preparación son más saludables que los originales y aportan nutrientes.

Brownie saludable: sin harina, sin azúcar y listo en minutos

Brownie saludable: sin harina, sin azúcar y listo en minutos

image

Entre las Recetas de la Abuela, encontré una nueva versión de un postre que no pasa de moda y se ha convertido en un comodín para cualquier momento del día, esta vez sin harina, sin azúcar y listo en pocos minutos. Esta receta de brownie casero es una de las más elegidas para preparar en casa porque no contiene harinas, azúcar, gluten o lactosa. Sus características lo convierten en la preparación ideal para quienes buscan disfrutar de un rico postre sin consumir calorías de más.

Lee además
Los ingredientes naturalmente dulces como la miel, el jarabe de arce, la fruta , etc., son algunas de las mejores alternativas para agregar sabor a los panqueques sin poner azúcar industrial.
Las Recetas de la Abuela.

Ideal para el domingo: Panqueques de banana sin harina con 3 ingredientes en 10 minutos
La faja de gaucho es uno de los elementos más característicos del atuendo tradicional argentino. 
Consejos.

Cómo se pone la faja de gaucho: el paso a paso

Esta versión del clásico brownie que conserva todo su sabor, pero sin harina, sin azúcar, sin gluten y sin lactosa, es ideal para quienes buscan una opción dulce más equilibrada y apta para distintas dietas.

Brownie
Brownie saludable: sin harina, sin azúcar y listo en minutos

Brownie saludable: sin harina, sin azúcar y listo en minutos

Brownie saludable

El brownie saludable se convirtió en una tendencia dentro de la repostería casera. Esta versión del tradicional bizcocho de chocolate logra mantener su textura húmeda y su sabor intenso, pero sin incorporar ingredientes refinados.

Gracias al uso de harinas alternativas y endulzantes naturales, es posible disfrutar de un postre casero más nutritivo, sin renunciar al placer del chocolate.

¿Por qué este brownie es una versión saludable?

La clave de esta receta está en la sustitución de ingredientes tradicionales por alternativas más ligeras y naturales.

En lugar de utilizar harina de trigo, se emplea harina de almendras, que aporta grasas saludables, fibra y una textura jugosa.

Tampoco contiene azúcar refinada, el dulzor se logra con edulcorantes naturales como la stevia o la sucralosa, lo que reduce significativamente las calorías. Además, al reemplazar la manteca convencional por mantequilla light sin lactosa o aceite de coco, se obtiene una preparación apta para personas con intolerancias.

El resultado es un brownie sin gluten, sin lactosa y con un bajo índice glucémico, ideal para quienes siguen planes alimenticios equilibrados o reducidos en carbohidratos.

image

¿Qué ingredientes se necesitan para el brownie saludable?

Este brownie tiene una lista de ingredientes sencilla y accesible.

Para 24 porciones se utilizan:

  • 200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten.
  • 200 g de mantequilla light sin lactosa o 1 cda. de aceite de coco.
  • 3 huevos medianos.
  • 2 cdas. de sucralosa o 1 de stevia.
  • 50 ml de leche de almendras.
  • 1 cdita. de esencia de vainilla.
  • 70 g de harina de almendras.
  • 100 g de nueces picadas.

Cada porción de 30 gramos aporta aproximadamente 130 calorías, con bajo contenido de carbohidratos y grasas controladas.

¿Cómo se prepara el brownie sin harina y sin azúcar?

  1. Derretir el chocolate junto con la mantequilla o el aceite a fuego bajo, removiendo hasta integrar.
  2. Batir los huevos con el endulzante, agregar la leche de almendras, el aceite y la vainilla.
  3. Incorporar el chocolate derretido (a temperatura ambiente).
  4. Añadir la harina de almendras y las nueces, mezclando con espátula.
  5. Volcar la preparación en un molde engrasado y hornear a 180°C durante 20 minutos.

¿Cuál es el secreto para lograr una textura jugosa y sabor intenso?

El uso de almendra molida en lugar de harina tradicional genera una miga más densa y húmeda, mientras que el chocolate sin azúcar aporta el sabor profundo que distingue al brownie clásico.

El equilibrio entre grasa saludable, edulcorante y cacao permite que la receta mantenga su consistencia sin perder intensidad. Además, las nueces aportan crocancia y un toque extra de energía.

¿Con qué se puede acompañar el brownie saludable?

Si se busca un postre más fresco, se puede acompañar con yogur griego o crema vegetal sin azúcar y sumar frutillas, arándanos o rodajas de banana para aportar color y un toque frutal.

Si se prefiere una versión más indulgente, una bocha de helado sin lactosa o un poco de chocolate amargo derretido realzan el sabor del cacao. También se puede servir con un café, un capuccino o una leche vegetal fría con cacao.

TIPS para un brownie perfecto y saludable

Para lograr una textura húmeda y ese sabor intenso que caracteriza al brownie, lo ideal es no batir en exceso la mezcla: solo integrar los ingredientes hasta que queden uniformes. Si querés un toque más cremoso, podés agregar una cucharada de puré de banana o de manzana; aportan humedad natural y un dulzor suave sin sumar azúcar refinada.

Otro secreto está en la cocción: no hornees más de 20 minutos a 180 °C, ya que el brownie saludable tiende a secarse si se pasa de tiempo. Dejalo enfriar antes de cortar y guardalo en un recipiente hermético; así conservará su textura tierna por varios días. Si buscás una versión más proteica, podés añadir una medida de proteína sabor chocolate o almendras molidas extra.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ideal para el domingo: Panqueques de banana sin harina con 3 ingredientes en 10 minutos

Cómo se pone la faja de gaucho: el paso a paso

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas que es furor

¿Qué significa que aparezcan arañas en tu casa? La guía completa

Crecen las denuncias de violencia de género: San Salvador de Jujuy supera las 400 atenciones en el año

Lo que se lee ahora
Imperdible.

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas que es furor

Liviano, sin harinas y listo en minutos, la receta del pan nube ideal para este domingo por ser fácil y no requerir horno ni experiencia.

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Cuándo es el próximo feriado del año.  
Calendario.

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel