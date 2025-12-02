martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 19:05
Conmoción.

Buscan intensamente a una jujeña que desapareció en Córdoba el 20 de noviembre

Delicia Mamaní Mamaní tiene 25 años y es estudiante del profesorado de Educación Primaria. Su familia y compañeros realizaron marchas en Córdoba.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní.

Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní.

Lee además
Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años
Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a  Pequeño J en Jujuy
Urgente.

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a "Pequeño J" en Jujuy

Delicia estudiaba segundo año del profesorado de Educación Primaria en el Colegio Carbó. Tanto docentes como compañeros realizaron un pedido público para que la búsqueda avance con mayor rapidez.

Señalaron que la joven había atravesado un buen rendimiento académico hasta mitad de año, pero luego comenzó a manifestar dificultades. Según el testimonio de sus compañeras, mantenía contacto por redes sociales con un hombre mayor a quien nunca había visto en persona, lo que genera preocupación respecto a un posible engaño.

La joven vivía junto a su familia en el paraje Punta de Agua, en cercanías de Falda del Carmen, donde compartía una vivienda en condiciones precarias. La denuncia por su desaparición fue radicada el 23 de noviembre, y el caso quedó bajo investigación.

Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní.
Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní.

Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní.

Alerta activa del CINDAC

El Centro de Información, Documentación y Asistencia a la Comunidad (CINDAC) informó que se encuentra activa la búsqueda de Delicia, cuyo domicilio figura en la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba.

El organismo detalló que la joven es de contextura delgada, tez morocha, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,50 metros. Posee un lunar notorio en un antebrazo y presenta dificultades para caminar, datos que pueden resultar clave para su identificación.

Líneas de contacto

El CINDAC solicita que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de inmediato a:

  • 911

  • 3886860239

  • 3886828607

  • O a la unidad policial más cercana

También recordaron que los aportes pueden hacerse de forma anónima, ya que cualquier dato puede ser relevante para reconstruir los últimos movimientos de Delicia y orientar los operativos de búsqueda.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a "Pequeño J" en Jujuy

Buscan ADN en las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo

Buscan familias jujeñas para adoptar a dos hermanos y a un adolescente

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Lo que se lee ahora
Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan
¡Para el infarto!

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel