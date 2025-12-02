Buscan intensamente a una jujeña que desapareció en Córdoba el 20 de noviembre

Delicia estudiaba segundo año del profesorado de Educación Primaria en el Colegio Carbó. Tanto docentes como compañeros realizaron un pedido público para que la búsqueda avance con mayor rapidez.
Señalaron que la joven había atravesado un buen rendimiento académico hasta mitad de año, pero luego comenzó a manifestar dificultades. Según el testimonio de sus compañeras, mantenía contacto por redes sociales con un hombre mayor a quien nunca había visto en persona, lo que genera preocupación respecto a un posible engaño.
La joven vivía junto a su familia en el paraje Punta de Agua, en cercanías de Falda del Carmen, donde compartía una vivienda en condiciones precarias. La denuncia por su desaparición fue radicada el 23 de noviembre, y el caso quedó bajo investigación.
Alerta activa del CINDAC
El Centro de Información, Documentación y Asistencia a la Comunidad (CINDAC) informó que se encuentra activa la búsqueda de Delicia, cuyo domicilio figura en la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba.
El organismo detalló que la joven es de contextura delgada, tez morocha, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,50 metros. Posee un lunar notorio en un antebrazo y presenta dificultades para caminar, datos que pueden resultar clave para su identificación.
Líneas de contacto
El CINDAC solicita que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de inmediato a:
911
3886860239
3886828607
O a la unidad policial más cercana
También recordaron que los aportes pueden hacerse de forma anónima, ya que cualquier dato puede ser relevante para reconstruir los últimos movimientos de Delicia y orientar los operativos de búsqueda.