Cambios de último momento en la previa del mundial: la Selección no jugará los amistosos anunciados

La Selección argentina enfrenta un año cargado de compromisos y decisiones clave en su camino al Mundial 2026 . Mientras el cuerpo técnico ajusta detalles deportivos, la planificación del calendario sufrió un golpe inesperado que encendió señales de alerta puertas adentro.

Por problemas de agenda, quedaron suspendidos los amistosos que el equipo tenía previstos disputar antes de su estreno mundialista frente a Argelia, en Estados Unidos. La noticia generó inquietud en el entorno albiceleste, ya que esos partidos formaban parte central de la preparación.

Con un calendario exigente y pocos márgenes de error, la Asociación del Fútbol Argentino trabaja contra el reloj para reorganizar la hoja de ruta y evitar que la falta de competencia afecte el rendimiento del plantel.

La confirmación llegó a través del periodista Gastón Edul, quien informó que los dos encuentros programados para la antesala del Mundial quedaron sin efecto. Esos partidos se habían anunciado en septiembre por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La Selección argentina jugará un amistoso entre la Finalissima y el Mundial.

En ese momento, se había informado que la Selección iba a enfrentar a México y Honduras como parte de su preparación final antes de la Copa del Mundo. La cancelación obligó a replantear toda la logística prevista para ese tramo decisivo.

La prioridad ahora pasa por encontrar nuevos rivales que permitan sostener la intensidad competitiva del equipo que dirige Lionel Scaloni, en una etapa donde cada ensayo cuenta.

Contrarreloj para rearmar el calendario en Estados Unidos

Desde la dirigencia apuntan a cerrar dos partidos dentro de los primeros diez días de junio. La idea es disputar esos encuentros y luego trasladarse a Kansas City, ciudad elegida como base en la previa del inicio del Mundial.

El desafío no resulta menor. A esa altura del año, muchas selecciones ya tienen compromisos asumidos o agendas cerradas, lo que reduce el abanico de opciones para concretar amistosos de jerarquía.

A pesar de las dificultades, en la AFA confían en encontrar alternativas que se adapten a las necesidades deportivas y logísticas del plantel, sin alterar los tiempos de descanso y traslado.

Los únicos compromisos confirmados antes del Mundial

Por ahora, los únicos partidos confirmados para la Selección argentina en 2026 figuran en la ventana de marzo. El más destacado se jugará el 27 de ese mes, cuando el equipo enfrente a España en Qatar para definir la Finalissima.

Cuatro días después, el 31 de marzo, el conjunto albiceleste medirá fuerzas con la selección local en el mismo escenario. Esa gira implicará una estadía de ocho días en el país que albergó el Mundial de 2022.

Otra fecha marcada en rojo en el calendario se relaciona con la conformación del plantel. A fines de mayo se conocerá la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a la Argentina en la Copa del Mundo.