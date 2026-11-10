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10 de noviembre de 2026 - 17:25
Jujuy.

Caminaron más de tres horas para despedir a Lucas Soto, el policía que murió en avenida Savio

Todos los allegados acompañaron al joven policía hasta el cementerio de su tierra natal, en Tumbaya, tras su muerte en un accidente. El imputado seguirá en libertad.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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El joven había dejado su comunidad natal para trasladarse a la capital jujeña y cumplir su sueño de convertirse en policía. Sin embargo, tras el accidente ocurrido durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, regresó a los cerros donde había pasado su infancia para ser despedido por sus seres queridos.

Una emotiva despedida en los cerros de Tumbaya

Los restos de Lucas Soto partieron desde San Salvador de Jujuy alrededor de las 5 de la mañana del lunes. Cerca de las 10:30, el cortejo llegó hasta la casa de don Quiroga, desde donde comenzó el recorrido hacia el cementerio de Volcancito.

Familiares, amigos, efectivos policiales y vecinos caminaron durante aproximadamente tres horas y media para acompañar al joven hasta su lugar de descanso definitivo.

La despedida reunió a personas que compartieron distintos momentos de su vida, desde su infancia en Volcancito hasta sus años de formación y trabajo en la Policía de Jujuy.

Quién era Lucas Soto, el joven policía que murió en Jujuy

Lucas Soto era integrante del Cuerpo de Caballería de la Policía de Jujuy. Había crecido en Volcancito, una comunidad del departamento Tumbaya, y posteriormente decidió trasladarse a San Salvador de Jujuy para desarrollar su vocación policial.

Quienes lo conocieron lo recordaron por su alegría, su pasión por el fútbol y su vínculo con la música, una actividad que también formaba parte importante de su vida.

Tocaba el redoblante y fue uno de los fundadores de la banda Virgen de la Candelaria de Volcancito-Abramayo, agrupación con la que compartió diferentes momentos junto a integrantes de su comunidad.

Su primo Leonardo lo recordó como una persona alegre, capaz de hacer sonreír a quienes lo rodeaban incluso en los momentos más inesperados.

Cómo fue el accidente en el que murió Lucas Soto

El siniestro vial ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 5:40, sobre avenida General Savio, a la altura del ingreso al puente del barrio Coronel Arias.

Según el parte de la Policía de Jujuy, un motociclista de 18 años que circulaba en una Honda Wave 110 realizó una maniobra peligrosa para intentar evitar un control policial. En ese momento, ingresó en contramano y chocó contra la motocicleta Rouser 150 que conducía Soto.

Como consecuencia del impacto, el efectivo cayó violentamente sobre el asfalto y golpeó su cabeza contra el guardarraíl. Fue asistido por personal del SAME y trasladado al hospital Pablo Soria, donde falleció durante la tarde del sábado debido a la gravedad de sus lesiones.

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