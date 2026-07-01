Canadá vs Marruecos, dos revelaciones frente a frente por un lugar en cuartos

Por la llave 2 del Mundial, Marruecos y Canadá se enfrentan el sábado 4 de julio desde las 14:00 (hora Argentina), en el estadio Houston.

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Después de superar la fase de grupos y los dieciseisavos, canadienses y marroquíes abren los octavos de final del Mundial 2026 con la ilusión de seguir avanzando en el certamen y quedar entre los ocho mejores del torneo.

El primer seleccionado en asegurar su lugar en esta instancia fue Canadá, que derrotó por 1-0 a Sudáfrica gracias a un agónico gol de Stephen Eustáquio. El equipo dirigido por Jesse Marsch continúa haciendo historia al meterse por primera vez entre los ocho mejores del Mundial.

En su tercera participación en el máximo torneo del fútbol, el conjunto de la Hoja de Maple atraviesa la mejor campaña mundialista de su historia. Uno de los tres países anfitriones junto con México y Estados Unidos, Canadá nunca había logrado superar la fase de grupos en sus anteriores apariciones, en México 1986 y Catar 2022.

Marruecos, en tanto, accedió a octavos tras igualar 1-1 al cabo del tiempo reglamentario y suplementario. Desde los doce pasos, el conjunto africano se impuso por 3-2, eliminó a Países Bajos y selló su pase a la siguiente ronda.

Tras la histórica actuación en Qatar 2022, los Leones del Atlas intentarán igualar, e incluso superar, la hazaña conseguida hace cuatro años, cuando sorprendieron al mundo con un recorrido que los llevó hasta las semifinales y los consolidó como una de las potencias emergentes del fútbol internacional.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Los resultados de Canadá en partidos del Mundial

Fase de Grupos : Canadá 1 vs Bosnia-Herz. 1 (12 de junio)

: Canadá 1 vs Bosnia-Herz. 1 (12 de junio) Fase de Grupos : Canadá 6 vs Catar 0 (18 de junio)

: Canadá 6 vs Catar 0 (18 de junio) Fase de Grupos : Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio) Dieciseisavos de Final: Sudáfrica 0 vs Canadá 1 (28 de junio)

Los resultados de Marruecos en partidos del Mundial

Fase de Grupos : Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio) Fase de Grupos : Escocia 0 vs Marruecos 1 (19 de junio)

: Escocia 0 vs Marruecos 1 (19 de junio) Fase de Grupos : Marruecos 4 vs Haití 2 (24 de junio)

: Marruecos 4 vs Haití 2 (24 de junio) Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 vs Marruecos 1 (2-3 en penales a favor de Marruecos) (29 de junio)

Horario Canadá y Marruecos, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)