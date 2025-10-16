jueves 16 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2025 - 09:13
Domingo 19 de octubre.

Canal 4 transmitirá en vivo la misa de las madres y los jóvenes en Río Blanco

Este domingo 19 de octubre, desde las 8 de la mañana, acompañá la fe del pueblo jujeño junto a Canal 4. Una jornada especial para las madres y los jóvenes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Rio Blanco (3)

Canal 4 acompañará al pueblo creyente en este mes tan especial de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, en el marco del Jubileo de la Esperanza, con una transmisión en vivo de la tradicional Misa de Bendición a las Madres y Jóvenes desde el Santuario.

Lee además
la feligresia celebro el jubileo de los laicos en rio blanco junto a la imagen de carlo acutis
Jujuy.

La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis
emotiva peregrinacion en rio blanco: le agradecemos a la virgen tanto amor, expreso el obispo
Religión.

Emotiva peregrinación en Río Blanco: "Le agradecemos a la Virgen tanto amor", expresó el Obispo

Horarios de peregrinación y celebraciones en Río Blanco

Durante la jornada del domingo 19, miles de fieles llegarán al Santuario para participar de las misas programadas.

Los horarios de las celebraciones serán: 8:00, 10:30, 12:00, 17:00 y 19:00, mientras que las peregrinaciones partirán desde las distintas comunidades de la provincia durante la madrugada.

El encuentro religioso forma parte de las actividades del Jubileo de la Esperanza, que este año invita a renovar la fe, agradecer y rezar por las familias jujeñas.

Se trata de la cuarta peregrinación del mes, con la temática dirigida a las madres en su día y a los jóvenes, bajo el lema "Peregrinos de esperanza".

Rio Blanco (6)

Peregrinaciones a Rio Blanco

  • 26 de octubre: No habrá peregrinación debido a las elecciones legislativas.
  • 1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas.
  • 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

Emotiva peregrinación en Río Blanco: "Le agradecemos a la Virgen tanto amor", expresó el Obispo

Este domingo se realizará la 3ª peregrinación en honor a la Virgen de Río Blanco

Tercer domingo de peregrinación a Río Blanco y Paypaya: una jornada dedicada a los enfermos

Virgen de Río Blanco: cómo será el operativo para la peregrinación de los jóvenes y las madres

Lo que se lee ahora
horror en jujuy: era una familia trabajadora y querida por todos, dijo una vecina video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Horror en Jujuy: Era una familia trabajadora y querida por todos, dijo una vecina video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

Horror en Jujuy. video
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El sospechoso de matar a su madre en Jujuy habría convivido más de 10 días con el cadáver

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno y es furor

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel