Candela Vetrano habló después de lo que pasó con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo

Cande Vetrano asistió al estreno de la película Verano Trippin y, en medio de la alfombra roja, conversó brevemente con los periodistas que cubrieron el evento. Como era de esperar, las preguntas sobre los rumores que involucraron a su pareja, Andrés Gil, y a la actriz Gimena Accardi no tardaron en aparecer .

Lejos de esquivar el tema, Vetrano respondió con una sonrisa. “Me siento superbién”, afirmó, intentando minimizar la polémica. Sobre los trascendidos que circularon, sostuvo: “Es una cosa que pasa, cosas de la vida”, aunque no pudo evitar mostrar cierta incomodidad. Para dar por cerrado el tema, concluyó con un mensaje conciliador: “¡Amor para todos!”.

Durante la avant premiere, además, se mostró muy feliz junto a Gil. Ambos posaron juntos para las cámaras y dejaron ver que la relación atraviesa un buen momento.

Los rumores sobre un supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi surgieron tras la separación de la actriz con Nicolás Vázquez, con quien compartía vida y escenario. El 19 de agosto, Gil decidió romper el silencio con un mensaje en redes sociales.

“Lo que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor en una historia de Instagram. “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”, agregó, en referencia a En otras palabras, la obra que protagoniza junto a Accardi.

Con firmeza, pidió que cesen las especulaciones: “Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”.

Gimena Accardi también desmintió la versión

Este martes, Gimena Accardi también se expresó sobre el tema en una entrevista radial con Olga. La actriz negó rotundamente haber tenido un vínculo con Gil. “Con la persona que se me vincula es mentira. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia, y necesito que eso frene”, explicó.

Si bien reconoció que existió un tercero en discordia en su separación con Nicolás Vázquez, Accardi dejó claro que no se trató de alguien del medio. “Fue una persona random que no tiene nada que ver con el ambiente, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció”, concluyó.

Escándalo aclarado

Con las declaraciones de Cande Vetrano, el descargo de Andrés Gil y la aclaración de Gimena Accardi, la versión de un supuesto romance entre los actores quedó desmentida. Aunque el rumor sacudió al mundo del espectáculo, todo indica que las tres figuras buscan cerrar el capítulo y seguir adelante, cada uno en su camino personal y profesional.