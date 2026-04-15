Caso Adorni: declaró una de las jubiladas y dijo que la venta del departamento la hizo su hijo

Una de las jubiladas acreedoras de Adorni declaró que la venta del departamento de Caballito fue un negocio de su hijo Una de las jubiladas acreedoras de Adorni declaró que la venta del departamento de Caballito fue un negocio de su hijo

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo capítulo con la declaración de una de las dos jubiladas que le financiaron US$200 mil para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La testimonial se realizó en Comodoro Py, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, fueron citadas a declarar este 15 de abril. La propiedad en cuestión es el departamento de la calle Miró, donde actualmente vive el jefe de Gabinete junto a su familia. El inmueble fue declarado por un valor de US$230 mil y, de acuerdo con la documentación mencionada en la causa, Adorni habría aportado US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras.

Qué dijo una de las acreedoras de Adorni Claudia Sbabo declaró que desconoce los detalles de la operación inmobiliaria y aseguró que quienes se encargaron de la venta fueron su hijastro Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas. También sostuvo que el dinero que utilizó para comprar la mitad de la propiedad en mayo de 2025 era suyo y que percibe una jubilación de $350.000.

Ese punto aparece como uno de los datos centrales de la jornada judicial, porque introduce una nueva explicación sobre quiénes habrían llevado adelante la negociación por el departamento. Según esa versión, la oportunidad inmobiliaria llegó a través de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni.

Departamento de Adorni Una de las jubiladas acreedoras de Adorni declaró que la venta del departamento de Caballito fue un negocio de su hijo Cómo es la operación que investiga la Justicia La causa pone la lupa sobre la compraventa del departamento de Caballito y sobre el modo en que se estructuró el financiamiento. La deuda pactada con las jubiladas debía ser cancelada en cuotas y que el plazo llegaría hasta noviembre de este año. Por su parte, el inmueble había pertenecido originalmente al exfutbolista Hugo Morales, quien declaró en la causa que se lo vendió a las dos jubiladas por US$200 mil, es decir, por un valor menor al de una oferta inicial administrada por una inmobiliaria.

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