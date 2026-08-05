Caso distribuidora de San Pedrito: detuvieron en Salta al abogado Diego Chacón

El abogado Diego Chacón fue detenido durante la noche en el aeropuerto de Salta, cuando regresaba de Estados Unidos, en cumplimiento de una orden de captura internacional en el marco de la causa por robo y muerte en una distribuidora del barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Chacón permanece alojado en el Servicio Penitenciario de Salta y en las próximas horas se realizará la audiencia para definir su traslado a Jujuy.

La medida fue dispuesta por el juez con funciones de Control, Marco Espinassi, quien resolvió revocar la libertad que le había sido concedida al imputado el 6 de enero de 2025 y ordenar su inmediata detención.

Además, el magistrado dispuso una captura internacional mediante una Alerta Roja de Interpol, luego de que Chacón abandonara el país pese a tener prohibido hacerlo sin autorización judicial.

Durante una audiencia realizada el 15 de julio, el abogado informó que ya se encontraba en Atlanta, Estados Unidos, adonde había viajado para presenciar partidos del Mundial de Fútbol. Su solicitud para realizar ese viaje había sido rechazada previamente.

Según la resolución, la conducta representó un grave incumplimiento de las medidas impuestas al momento de recuperar la libertad. El juez también consideró que, por su condición de abogado, Chacón conocía el alcance y las consecuencias jurídicas de las restricciones.

La causa por la que está imputado

Chacón se encuentra imputado en la investigación por el asalto cometido en noviembre de 2022 contra una distribuidora del barrio San Pedrito.

Durante el hecho, un empleado murió tras recibir un disparo de arma de fuego y otro trabajador resultó gravemente herido.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Chacón habría proporcionado a los autores del ataque información sobre el funcionamiento logístico, comercial y operativo del establecimiento.

La causa fue calificada provisoriamente como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causa y homicidio criminis causa en grado de tentativa, entre otros delitos.