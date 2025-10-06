lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 15:39
Decisión.

Causa Cuadernos: los jueces confirmaron que el juicio comenzará el 6 de noviembre

En el marco de la causa Cuadernos, rechazaron el acuerdo económico que proponían los empresarios para evitar el juicio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Los empresarios acusados no evitarán el juicio en la Causa Cuadernos (Foto ilustrativa)

Los empresarios acusados no evitarán el juicio en la Causa Cuadernos (Foto ilustrativa)

El Tribunal Oral Federal N° 7 rechazó este lunes el ofrecimiento económico que presentaron los empresarios imputados en la denominada Causa Cuadernos, quienes buscaban evitar el juicio mediante una “reparación integral” a cambio de anular las acusaciones en su contra.

Lee además
Cristina Kirchner.
TOF 7.

El juicio a Cristina Kirchner y empresarios por los Cuadernos de las Coimas ya tiene fecha
AlbertoFernández declaró en la causa de corrupción en los seguros 
Indagatoria.

Alberto Fernández declaró en la causa de corrupción en los seguros y dijo que es inocente

La decisión fue adoptada por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, en línea con la postura de la fiscal Fabiana León, quien había argumentado que “la corrupción se juzga” y que “la honra no se paga”. De esta manera, todos los imputados deberán enfrentar el juicio oral previsto para el 6 de noviembre.

El intento de acuerdo

Un grupo de 50 empresarios había propuesto un acuerdo económico para cerrar el caso sin llegar al debate oral, planteando que esta vía permitiría acortar los tiempos del proceso judicial, que contará con más de 600 testigos. Sin embargo, tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) que es querellante en la causa, como el chofer Oscar Centeno, cuyo testimonio dio origen a la investigación, se opusieron al ofrecimiento.

Fundamentos del rechazo

En su resolución, los magistrados consideraron que no era posible aceptar una reparación económica en un caso que investiga un presunto esquema de corrupción de gran magnitud, con la participación de funcionarios públicos y empresarios. Señalaron además que “no puede extinguirse selectivamente la acción por reparación integral para los empresarios, mientras se mantiene para los funcionarios”.

Causa Cuadernos, un proceso de larga duración

Según trascendió, el juicio podría extenderse por varios años, debido a la cantidad de imputados, pruebas y testigos que se presentarán. En total, la causa tiene 174 procesados, entre ellos 30 arrepentidos, con 26 calificaciones legales distintas según el rol de cada acusado y 540 hechos investigados.

Cristina Kirchner entre los acusados

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza la lista de los involucrados en el expediente, que investiga un presunto sistema de cobro de coimas a empresarios contratistas del Estado durante los gobiernos kirchneristas. Con la decisión del tribunal, la exmandataria —junto a exfuncionarios y empresarios— deberá finalmente sentarse en el banquillo de los acusados cuando comience el juicio el próximo 6 de noviembre.

2022 - 2022-02-17T162316.099.jpg
La expresidenta Cristina Fern&aacute;ndez de Kirchner encabeza la lista de los involucrados en la causa Cuadernos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza la lista de los involucrados en la causa Cuadernos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El juicio a Cristina Kirchner y empresarios por los Cuadernos de las Coimas ya tiene fecha

Alberto Fernández declaró en la causa de corrupción en los seguros y dijo que es inocente

José López recibió 13 años de prisión por corrupción y enriquecimiento ilícito

La fiscal rechazó los pedidos de empresarios en la causa Cuadernos: el juicio sigue en pie

Apartan al juez Ercolini en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández

Lo que se lee ahora
programa hogar mi anses: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel