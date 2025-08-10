Cerro Porteño vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan C. Porteño y el Pincha el miércoles 13 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio la Nueva Olla.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan C. Porteño y el Pincha el miércoles 13 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio la Nueva Olla.
Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 2 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de mayo, en Octavos de Final del torneo Copa Santander Libertadores 2011, y fue un empate por 0 a 0.
El encuentro será supervisado por Piero Maza Gómez, el juez encargado.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.