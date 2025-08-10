Cerro Porteño vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan C. Porteño y el Pincha el miércoles 13 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio la Nueva Olla.

Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 2 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de mayo, en Octavos de Final del torneo Copa Santander Libertadores 2011, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Piero Maza Gómez, el juez encargado.

Los resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores Segunda Fase : Monagas 0 vs Cerro Porteño 4 (20 de febrero)

: Monagas 0 vs Cerro Porteño 4 (20 de febrero) Segunda Fase : Cerro Porteño 3 vs Monagas 1 (27 de febrero)

: Cerro Porteño 3 vs Monagas 1 (27 de febrero) Tercera Fase : Melgar 0 vs Cerro Porteño 1 (5 de marzo)

: Melgar 0 vs Cerro Porteño 1 (5 de marzo) Tercera Fase : Cerro Porteño 4 vs Melgar 2 (12 de marzo)

: Cerro Porteño 4 vs Melgar 2 (12 de marzo) Fase de Grupos : Cerro Porteño 4 vs Bolívar 2 (1 de abril)

: Cerro Porteño 4 vs Bolívar 2 (1 de abril) Fase de Grupos : Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)

: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 2 (24 de abril)

: Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 2 (24 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)

: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo) Fase de Grupos : Sporting Cristal 0 vs Cerro Porteño 1 (13 de mayo)

: Sporting Cristal 0 vs Cerro Porteño 1 (13 de mayo) Fase de Grupos: Bolívar 4 vs Cerro Porteño 0 (28 de mayo)

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)

: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)

: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)

: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril) Fase de Grupos : Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)

: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)

: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo) Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo) Horario Cerro Porteño y Estudiantes, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

