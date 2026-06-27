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27 de junio de 2026 - 09:15
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A 33 años del ascenso de Gimnasia de Jujuy que inicio una etapa histórica

Gimnasia de Jujuy derrotó 3 a 1 a Chacarita en un estadio 23 de Agosto repleto y consiguió el ascenso al Nacional B.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
A 33 años del ascenso de Gimnasia de Jujuy ante Chacarita

A 33 años del ascenso de Gimnasia de Jujuy ante Chacarita

Gimnasia de Jujuy consiguió el 27 de junio de 1993 un ascenso inolvidable al Nacional B, al derrotar por 3 a 1 a Chacarita Juniors en la segunda final del Torneo Interzonal Noroeste, disputada ante unos 23 mil hinchas en el estadio 23 de Agosto.

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El equipo dirigido por Salvador Ragusa debía remontar el 1 a 0 sufrido en el primer partido, jugado en San Martín. Con goles de Mario Lobo, Carlos Rosas y Rubén Morelli, el conjunto jujeño logró revertir la serie y abrió una de las etapas más importantes de la historia del club.

Junio reúne varias fechas memorables para el fútbol argentino y tiene un significado especial para Gimnasia. Aquel ascenso fue el primer paso de una década que luego tendría como punto máximo la conquista del Nacional B 1994 y el regreso a Primera División.

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Un equipo con la obligación de ascender

El Gimnasia conducido por Salvador Ragusa afrontó aquella temporada con el objetivo de regresar a una categoría acorde con su historia y su importancia dentro del fútbol nacional. Antes de llegar a la instancia decisiva, el Lobo tuvo que superar rivales como Talleres de Perico, Juventud y Central Norte, entre otros.

Posteriormente comenzaron los cruces con equipos de otras regiones. Gimnasia venció a Dock Sud tanto en Buenos Aires como en Jujuy y repitió la actuación ante Guaraní Antonio Franco, con triunfos en Misiones y en el estadio 23 de Agosto.

El recorrido desembocó en la final contra Chacarita Juniors. El primer encuentro se disputó en la provincia de Buenos Aires y terminó con una injusta derrota por 1 a 0 para Gimnasia. El resultado obligaba al equipo jujeño a ganar la revancha para mantener viva la ilusión del ascenso.

Embed - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 3 - Chacarita Juniors 1 (Torneo Zonal Noroeste 1993 Final Vuelta)

La definición se trasladó al estadio 23 de Agosto, donde una multitud acompañó al plantel y llenó las tribunas para una jornada que quedaría grabada en la memoria de los hinchas. Gimnasia comenzó el encuentro de la mejor manera, con un golazo de tiro libre de Mario Lobo que igualó la serie y encendió la ilusión en el estadio.

Sin embargo, Chacarita consiguió el empate y volvió a ponerse en ventaja en el resultado global. En ese tramo del partido fueron importantes las intervenciones del arquero Moreyra, que evitó nuevas caídas del arco local. La tensión aumentó con el paso de los minutos, mientras el Lobo buscaba recuperar el control del encuentro.

Carlos Rosas llevó la definición al alargue

En el segundo tiempo, Carlos Rosas marcó el 2 a 1 para Gimnasia y volvió a igualar la serie. El resultado obligó a disputar el tiempo suplementario. El equipo jujeño era superior, pero no conseguía convertir el gol que necesitaba para quedarse con el ascenso.

La expectativa crecía en un estadio cargado de nervios y emoción. El cabezazo de Rubén Morelli y el desahogo. La jugada decisiva llegó cuando Rubén Morelli aprovechó un mal despeje de la defensa de Chacarita y conectó de cabeza para marcar el 3 a 1.

A 30 años de ascenso, Gimnasia de Jujuy homenajeará al plantel del 94 (Archivo)
A 30 años de ascenso, Gimnasia de Jujuy homenajeará al plantel del 94 (Archivo)

A 30 años de ascenso, Gimnasia de Jujuy homenajeará al plantel del 94 (Archivo)

El gol desató el delirio de los hinchas y dejó al Lobo a pocos minutos de regresar al Nacional B. El pitazo final dio paso a una celebración multitudinaria, con abrazos, corridas, lágrimas y el desahogo de un club que dejaba atrás la espera y recuperaba un lugar en la segunda categoría del fútbol argentino.

El inicio de una época gloriosa en Gimnasia de Jujuy

El ascenso de 1993 marcó el comienzo de una etapa inolvidable para Gimnasia. Tiempo después llegaría Francisco Ferraro para conducir al equipo en el Nacional B 1993/94, campeonato que el Lobo ganó con una campaña extraordinaria y que le permitió ascender a Primera División.

Carlos Rosas en Canal 4

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