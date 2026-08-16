Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Tras un empate en la ida, C. Porteño y Palmeiras definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en la Nueva Olla desde las 19:00 (hora Argentina).

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En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminaron igualando en 1.

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