Coquimbo Unido vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Coquimbo U. y El Calamar empataron en el duelo de ida y, este miércoles 19 de agosto, definen quien pasa a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El juego iniciará a partir de las 19:00 (hora Argentina).

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El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-1.

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