CF Montréal vs Austin FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

CF Montréal recibirá a Austin FC, en el marco de la semana 25 de la MLS, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio Stade Saputo.

Así llegan CF Montréal y Austin FC Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS CF Montréal sacó un empate por 1 en su visita a DC United. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Austin FC en partidos de la MLS Austin FC obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a FC Dallas. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y el marcador favoreció a Austin FC con un marcador de 1-0.

Fechas y rivales de CF Montréal en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Toronto FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs St. Louis City: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New York Red Bulls: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Charlotte FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Nashville SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Austin FC en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs San José Earthquakes: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs Sporting Kansas City: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Semana 28: vs FC Dallas: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Seattle Sounders: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Real Salt Lake: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina) Horario CF Montréal y Austin FC, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

