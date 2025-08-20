miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 07:26
MLS

CF Montréal vs Austin FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

La previa del choque de CF Montréal ante Austin FC, a disputarse en el estadio Stade Saputo el sábado 23 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina).

CF Montréal vs Austin FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
BsAs (DataFactory)

CF Montréal recibirá a Austin FC, en el marco de la semana 25 de la MLS, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio Stade Saputo.

Lee además
houston vs san jose earthquakes: previa, horario y como llegan para la semana 25 de la mls

Houston vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
la galaxy vs colorado rapids: previa, horario y como llegan para la semana 25 de la mls

LA Galaxy vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Así llegan CF Montréal y Austin FC

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS

CF Montréal sacó un empate por 1 en su visita a DC United. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Austin FC en partidos de la MLS

Austin FC obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a FC Dallas. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y el marcador favoreció a Austin FC con un marcador de 1-0.


Fechas y rivales de CF Montréal en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs Toronto FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs St. Louis City: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs New York Red Bulls: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Charlotte FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Nashville SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Austin FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs San José Earthquakes: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 27: vs Sporting Kansas City: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs FC Dallas: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Seattle Sounders: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Real Salt Lake: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
Horario CF Montréal y Austin FC, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Houston vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

LA Galaxy vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

San Diego FC vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Real Salt Lake vs Minnesota United: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Vancouver Whitecaps FC vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown - Foto de archivo
Zona B.

Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown: árbitro confirmado, televisación y horario

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

La Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador de Jujuy (Archivo)
Itinerario.

El recorrido de la Marcha Evocativa 2025 del Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel