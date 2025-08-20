CF Montréal vs Austin FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

CF Montréal recibirá a Austin FC, en el marco de la semana 25 de la MLS, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio Stade Saputo.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
CF Montréal recibirá a Austin FC, en el marco de la semana 25 de la MLS, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio Stade Saputo.
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
CF Montréal sacó un empate por 1 en su visita a DC United. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Austin FC obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a FC Dallas. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y el marcador favoreció a Austin FC con un marcador de 1-0.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.