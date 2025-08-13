CF Montréal vs DC United: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo entre CF Montréal y DC United correspondiente a la semana 24 se disputará en el estadio Stade Saputo desde las 20:30 (hora Argentina), el sábado 16 de agosto.

Así llegan CF Montréal y DC United Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS En su visita anterior, CF Montréal empató por 1 con Atlanta United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de DC United en partidos de la MLS A DC United no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante New England Revolution. Con 4 derrotas consecutivas, está necesitado de puntos en la temporada actual del torneo. En los partidos recientes, ha recibido 12 goles y pudo romper 5 veces la valla rival.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 0-0.

Fechas y rivales de CF Montréal en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Austin FC: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Toronto FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs St. Louis City: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New York Red Bulls: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Charlotte FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de DC United en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Inter Miami: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs New York City FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Orlando City SC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Inter Miami: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Philadelphia Union: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Horario CF Montréal y DC United, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

