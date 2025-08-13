CF Montréal vs DC United: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

El duelo entre CF Montréal y DC United correspondiente a la semana 24 se disputará en el estadio Stade Saputo desde las 20:30 (hora Argentina), el sábado 16 de agosto.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre CF Montréal y DC United correspondiente a la semana 24 se disputará en el estadio Stade Saputo desde las 20:30 (hora Argentina), el sábado 16 de agosto.
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.
En su visita anterior, CF Montréal empató por 1 con Atlanta United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.
A DC United no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante New England Revolution. Con 4 derrotas consecutivas, está necesitado de puntos en la temporada actual del torneo. En los partidos recientes, ha recibido 12 goles y pudo romper 5 veces la valla rival.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 0-0.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.