Charlotte FC vs New York Red Bulls: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Charlotte FC recibirá a New York Red Bulls, en el marco de la semana 25 de la MLS, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el Bank of America Stadium.

Así llegan Charlotte FC y New York Red Bulls Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS Charlotte FC viene de vencer a Real Salt Lake con un marcador de 1-0. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 9 goles a favor frente a 3 encajados.

Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS New York Red Bulls viene de derrotar a Philadelphia Union con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 9 goles y le han convertido 10 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a New York Red Bulls con un marcador de 4-2.

Fechas y rivales de Charlotte FC en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs New England Revolution: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Inter Miami: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar

Semana 30: vs CF Montréal: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs DC United: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Columbus Crew: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Portland Timbers: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs CF Montréal: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New York City FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs FC Cincinnati: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Horario Charlotte FC y New York Red Bulls, según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







