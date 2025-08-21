jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 07:45
MLS

Charlotte FC vs New York Red Bulls: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

La previa del choque de Charlotte FC ante New York Red Bulls, a disputarse en el Bank of America Stadium el domingo 24 de agosto desde las 20:00 (hora Argentina).

Charlotte FC vs New York Red Bulls: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
BsAs (DataFactory)

Charlotte FC recibirá a New York Red Bulls, en el marco de la semana 25 de la MLS, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el Bank of America Stadium.

Lee además
atlanta united vs toronto fc: previa, horario y como llegan para la semana 25 de la mls

Atlanta United vs Toronto FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
houston y san jose earthquakes se encuentran en la semana 25

Houston y San José Earthquakes se encuentran en la semana 25

Así llegan Charlotte FC y New York Red Bulls

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS

Charlotte FC viene de vencer a Real Salt Lake con un marcador de 1-0. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 9 goles a favor frente a 3 encajados.

Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS

New York Red Bulls viene de derrotar a Philadelphia Union con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 9 goles y le han convertido 10 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a New York Red Bulls con un marcador de 4-2.


Fechas y rivales de Charlotte FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs New England Revolution: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Inter Miami: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 30: vs CF Montréal: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs DC United: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs Columbus Crew: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Portland Timbers: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs CF Montréal: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs New York City FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs FC Cincinnati: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
Horario Charlotte FC y New York Red Bulls, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atlanta United vs Toronto FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Houston y San José Earthquakes se encuentran en la semana 25

Seattle Sounders vs Sporting Kansas City: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

LA Galaxy se enfrenta ante la visita Colorado Rapids por la semana 25

San Diego FC recibirá a Portland Timbers por la semana 25

Lo que se lee ahora
brutales incidentes en independiente - u de chile: un herido grave y mas de 300 detenidos video
Imágenes.

Brutales incidentes en Independiente - U de Chile: un herido grave y más de 300 detenidos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy video
Mito y tradición.

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Detenido en capital: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género
Operativo.

Detenido en San Salvador de Jujuy: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

Luck Ra
Sorpresa.

Fin del misterio: Luck Ra reveló cuál es su nombre y tiene vínculo con un prócer argentino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel