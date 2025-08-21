Charlotte FC vs New York Red Bulls: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Charlotte FC recibirá a New York Red Bulls, en el marco de la semana 25 de la MLS, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el Bank of America Stadium.
Así llegan Charlotte FC y New York Red Bulls
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS
Charlotte FC viene de vencer a Real Salt Lake con un marcador de 1-0. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 9 goles a favor frente a 3 encajados.
Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS
New York Red Bulls viene de derrotar a Philadelphia Union con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 9 goles y le han convertido 10 en su arco.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a New York Red Bulls con un marcador de 4-2.
Fechas y rivales de Charlotte FC en los próximos partidos de la MLS
- Semana 26: vs New England Revolution: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 28: vs Inter Miami: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 29: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar
- Semana 30: vs CF Montréal: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs DC United: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS
- Semana 26: vs Columbus Crew: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 28: vs Portland Timbers: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
- Semana 29: vs CF Montréal: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs New York City FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs FC Cincinnati: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
Horario Charlotte FC y New York Red Bulls, según país
- Argentina: 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas
