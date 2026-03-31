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31 de marzo de 2026 - 13:19
Deportes.

Violencia en el fútbol barrial: un jugador pateó la cabeza a un rival y quedó todo filmado

El hecho ocurrió en una liga amateur de Comodoro Rivadavia y se viralizó en redes: la víctima estaba en el suelo cuando recibió el golpe.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Brutal patada a la cabeza en una liga barrial de fútbol.

Brutal patada a la cabeza en una liga barrial de fútbol.

Un hecho de violencia alteró el domingo la actividad del fútbol amateur en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Sucedió en pleno encuentro de la Liga Independiente de los Barrios, jugado en la cancha de Argentino del Sur, donde se enfrentaban América y Malvinas Argentinas, y todo quedó captado en un video que luego se viralizó.

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Las imágenes comenzaron a difundirse con rapidez en redes sociales y generaron un fuerte rechazo dentro de la comunidad del fútbol barrial.

Una disputa de pelota fue el inicio del conflicto

Fútbol barrial de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

La secuencia se inició con una jugada habitual en la disputa por la pelota. Un futbolista de Malvinas Argentinas recuperó el balón tras un quite, pero esa acción provocó una reacción inmediata y desmedida del jugador de América, que lo embistió con el cuerpo hasta derribarlo.

A partir de allí se produjo el momento más impactante. Con el rival ya en el suelo, el jugador de América avanzó unos pasos y le aplicó una patada directa a la cabeza, ante la presencia del árbitro y de los demás protagonistas. La acción, por su violencia, dio la sensación de que remataba una pelota, pero sobre el cuerpo del adversario.

La grabación se difundió con rapidez en redes y generó preocupación entre quienes siguen esta liga, reabriendo la discusión sobre los niveles de violencia en el ámbito del deporte amateur.

Incluso, distintos testigos calificaron el ataque como “criminal” por el riesgo que implicó, según informaron colegas de ADNSUR.

Tras la viralización del video, se esperan sanciones

Por ahora, no trascendió información oficial sobre cómo se encuentra el futbolista que recibió la agresión. De todos modos, lo ocurrido encendió las alarmas en la organización del certamen, que en los próximos días deberá emitir una resolución disciplinaria.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el castigo para el responsable podría ser contundente: desde la Liga Independiente analizan la posibilidad de aplicar una sanción extensa, teniendo en cuenta la gravedad del hecho. Este tipo de episodios, que en otros contextos han derivado en desenlaces fatales, vuelve a poner en evidencia el problema de la violencia en el fútbol amateur.

Fútbol amateur y violencia

En este caso, lo sucedido suma el agravante de una violencia inusual y ocurrida dentro del propio campo de juego, aunque los episodios conflictivos en la conocida liga barrial de Comodoro no son aislados.

Sin ir más lejos, cerca de un año atrás, en abril de 2025, también se viralizó otra grabación que mostró un enfrentamiento en las inmediaciones de la cancha de Atlético Rivadavia, donde futbolistas de 20 de Junio y La Juventus terminaron a las piñas una vez finalizado el encuentro.

Las tomas registradas desde el cerro cercano evidenciaban cómo grupos identificados con camisetas azules y blancas se enfrentaban entre sí, incluso arrojándose distintos objetos que encontraban a su alcance.

“Tomamos conocimiento a través de un video que se distribuye en las redes sociales”, explicó a FM La Petrolera 89.3 MHz el comisario Raúl Jones, subjefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. En ese sentido, precisó que la policía no intervino porque “no hubo una denuncia al respecto”.

Asimismo, Jones detalló que se comunicaron con el responsable de la Seccional Quinta, quien indicó que no hubo participación policial en el hecho. “Tampoco se recibió llamada alguna al centro de monitoreo, por lo cual fue muy difícil actuar en tiempo y forma”, argumentó.

El comisario también señaló un obstáculo adicional a la hora de diseñar medidas que prevengan este tipo de episodios en el fútbol barrial.

“Como no están bajo la AFA dificulta al momento de solicitar servicio adicional, pero hay que trabajar para que esto no se vuelva a repetir y llevarle tranquilidad a la gente”, expresó entonces, en la previa de un encuentro con los organizadores del certamen amateur para evaluar posibles soluciones.

La Liga de Barrios manchada con la violencia.

La liga barrial de Comodoro Rivadavia

La Liga Independiente de Fútbol de los Barrios de Comodoro Rivadavia se consolidó como una de las entidades deportivas con mayor peso social en la ciudad. Reúne a una gran cantidad de clubes que representan a distintos barrios y organiza torneos divididos en dos categorías —“A” y “B”—, bajo un esquema de ascensos y descensos.

Entre los conjuntos más representativos se encuentran Defensores del Moure —vigente campeón—, La Nueva Unión, All Boys y el tradicional Atlético Rivadavia.

La liga barrial de Comodoro Rivadavia.

Los conjuntos más destacados del certamen —el campeón y el subcampeón— también acceden al Torneo Provincial de Campeones, en el que se enfrentan a equipos de ligas de Rawson, Puerto Madryn, Trelew y Caleta Olivia.

Por su parte, las definiciones del campeonato suelen disputarse en sedes de mayor capacidad, como el Estadio Municipal de Km. 3.

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