Charlotte FC vs Real Salt Lake: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

El cotejo entre Charlotte FC y Real Salt Lake, por la semana 24 de la MLS, se jugará el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Bank of America Stadium.

Así llegan Charlotte FC y Real Salt Lake En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS Charlotte FC logró un triunfo por 1-0 ante FC Cincinnati. El equipo viene con una buena racha al vencer en 4 encuentros y está listo para dar un nuevo golpe. En estos partidos, ha logrado 10 goles frente a 3 en contra.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS Real Salt Lake viene de caer derrotado 1 a 2 ante New York Red Bulls. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 3 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y fue Real Salt Lake quien ganó 3 a 1.

Fechas y rivales de Charlotte FC en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs New York Red Bulls: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Semana 26: vs New England Revolution: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Inter Miami: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar

Semana 30: vs CF Montréal: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Minnesota United: 23 de agosto - 22:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Seattle Sounders: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Sporting Kansas City: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Los Angeles FC: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Los Angeles FC: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina) Horario Charlotte FC y Real Salt Lake, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

