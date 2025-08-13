miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 07:22
MLS

Charlotte FC vs Real Salt Lake: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Palpitamos la previa del choque entre Charlotte FC y Real Salt Lake. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Charlotte FC vs Real Salt Lake: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Charlotte FC y Real Salt Lake, por la semana 24 de la MLS, se jugará el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Bank of America Stadium.

Lee además
minnesota united vs seattle sounders: previa, horario y como llegan para la semana 24 de la mls

Minnesota United vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS
portland timbers vs fc cincinnati: previa, horario y como llegan para la semana 24 de la mls

Portland Timbers vs FC Cincinnati: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Así llegan Charlotte FC y Real Salt Lake

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS

Charlotte FC logró un triunfo por 1-0 ante FC Cincinnati. El equipo viene con una buena racha al vencer en 4 encuentros y está listo para dar un nuevo golpe. En estos partidos, ha logrado 10 goles frente a 3 en contra.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS

Real Salt Lake viene de caer derrotado 1 a 2 ante New York Red Bulls. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 3 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y fue Real Salt Lake quien ganó 3 a 1.


Fechas y rivales de Charlotte FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs New York Red Bulls: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs New England Revolution: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Inter Miami: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 30: vs CF Montréal: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Minnesota United: 23 de agosto - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Seattle Sounders: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Sporting Kansas City: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 18: vs Los Angeles FC: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Los Angeles FC: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Charlotte FC y Real Salt Lake, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Minnesota United vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Portland Timbers vs FC Cincinnati: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Colorado Rapids vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Chicago Fire vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Austin FC vs FC Dallas: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy vs chaco for ever: dia, televisacion y arbitros confirmado
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitros confirmado

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas. video
Impresionante.

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel