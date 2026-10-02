Choque en Ruta 9: cortes. largas filas y desvíos en el tránsito

Un choque entre un camión y un automóvil complicó seriamente el tránsito sobre Ruta 9 al mediodía de este viernes , a la altura del barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy. El hecho no dejó personas heridas, aunque obligó a realizar un corte momentáneo de la calzada mientras se desarrollan los trabajos en el lugar.

Jujuy. Choque en la Ruta 9: hay paso alternado y demoras en La Cornisa

El siniestro se produjo sobre el recorrido sur-norte y, tras el impacto, el automóvil terminó sobre una de las banquinas. Los primeros datos indican que solamente se registraron daños materiales .

La interrupción provocó rápidamente una importante congestión debido al intenso movimiento vehicular que presenta este sector durante el mediodía.

Como consecuencia del operativo, comenzaron a registrarse largas filas y demoras sobre Ruta 9 , con vehículos acumulados desde el sector de Mariano Moreno y hasta inmediaciones de Cerro Las Rosas .

Para evitar una interrupción completa de la circulación mientras se trabaja sobre la ruta, se habilitó el ingreso hacia Mariano Moreno y la colectora funciona momentáneamente como bypass. De esta manera, los vehículos que circulan en sentido sur-norte son desviados por el sector para posteriormente retomar su recorrido.

La medida permite mantener parcialmente el flujo vehicular, aunque las demoras continúan y se recomienda prever mayor tiempo de viaje para quienes deban atravesar la zona.

No hubo personas heridas

Pese a las características del choque, no se reportaron personas lesionadas. El saldo fue únicamente de daños materiales en los vehículos involucrados.

Las tareas se concentran ahora en despejar la calzada y garantizar las condiciones necesarias para restablecer completamente la circulación.

Hasta que finalice el operativo, se solicita a los conductores transitar con extrema precaución, disminuir la velocidad, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el sector y evitar maniobras de sobrepaso ante la acumulación de vehículos.