Cinco argentinos detenidos en un shopping de Miami serán deportados tras robar mercadería

Argentinos deportados (foto ilustrativa) Los cincos argentinos detenidos por robo en Miami: Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua. (Foto: Facebook/Miami-Dade County Mugshots). El hecho ocurrió en el Dolphin Mall de Miami. (Foto: Greater Miami & Miami Beach)

La Justicia de Estados Unidos ordenó la deportación de cinco argentinos detenidos en Miami, acusados de integrar una banda que robó mercadería de distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos por turistas sudamericanos. La expulsión se concretará este miércoles, tras una audiencia judicial realizada en las últimas horas.

Según los reportes policiales, los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Ninguno de ellos tenía residencia en Estados Unidos y habían llegado a Miami como turistas. Fuentes del caso indicaron que actuaron como una banda organizada, con roles coordinados dentro del shopping.

El hecho ocurrió el domingo, cuando agentes de la policía de Sweetwater que trabajaban en el centro comercial detectaron una serie de hurtos y decidieron revisar las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo el grupo entra primero a una tienda Burlington, donde elige varias valijas y se retira sin pagar. Luego se dirige a un local de Columbia, se divide en el interior del comercio y oculta ropa y otros productos dentro del equipaje. La misma maniobra se repite en una sucursal de The North Face.

Dos de los acusados también fueron registrados en una tienda Tommy Hilfiger. Poco después, la policía los localizó en una parada de colectivo cercana al Dolphin Mall. Al revisarlos, encontraron que entre todos llevaban productos robados por un valor superior a los 2.000 dólares: dos de ellos tenían alrededor de 950 dólares en mercadería y los otros tres superaban los 1.100 dólares, de acuerdo con datos difundidos por medios locales.

Los cinco argentinos fueron arrestados y enfrentan cargos por organizar un esquema para defraudar y robar en comercios minoristas, una figura que contempla la planificación y ejecución coordinada de los robos. La policía señaló que el grupo tenía previsto regresar a la Argentina justamente este miércoles, pero la detención modificó sus planes: será también el día en que, por orden judicial, sean deportados y enviados de regreso al país bajo custodia. "Tenemos tolerancia cero" afirmó la policía local.

