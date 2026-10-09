Clásico del Norte: árbitro, horario y entradas para Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro

Gimnasia de Jujuy recibirá este domingo 11 de octubre a Gimnasia y Tiro de Salta por la Fecha 33 de la Primera Nacional, en un clásico clave para la definición de la Zona B. El partido se jugará desde las 16 horas en el Estadio 23 de Agosto y tendrá público visitante.

Fútbol. Gimnasia de Jujuy recibe a Gimnasia y Tiro: "Tenemos que disfrutar este clásico del Norte"

Deportes. Clásico del norte: habrá 2500 entradas para los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta

La AFA designó a Álvaro Carranza como árbitro principal del encuentro. La terna se completará con Eduardo Lucero como asistente 1, Robertino Rosas como asistente 2 y Leandro Billanueva como cuarto árbitro.

En lo que va del torneo 2026, Carranza dirigió dos veces a Gimnasia de Jujuy y el equipo jujeño ganó ambos partidos. El primer antecedente fue en el interzonal de ida ante Chaco For Ever, donde el Lobo se impuso por 2-1. En ese encuentro, el árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas.

El segundo partido fue en el Estadio 23 de Agosto, cuando el equipo de Hernán Pellerano venció 1-0 a Temperley. En esa oportunidad, Carranza sacó seis tarjetas amarillas.

Entradas para visitantes en el clásico del norte

El presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, confirmó que el Estadio 23 de Agosto tendrá sectores habilitados para los simpatizantes de Gimnasia y Tiro de Salta.

Vamos a habilitar el codo visitante, que tiene una capacidad de alrededor de 2000 personas, y vamos a habilitar un sector de platea también para la gente de Gimnasia y Tiro, explicó. Vamos a habilitar el codo visitante, que tiene una capacidad de alrededor de 2000 personas, y vamos a habilitar un sector de platea también para la gente de Gimnasia y Tiro, explicó.

La distribución será de aproximadamente 2000 populares y 500 plateas, hasta completar las 2500 localidades destinadas a los hinchas salteños.

Cuándo se venden las entradas

Morales recordó que la medida responde a un acuerdo de reciprocidad entre ambos clubes, ya que en el partido disputado en Salta también se permitió el ingreso de público jujeño.

Lo mismo que han hecho ellos con nosotros allá. Nos habilitaron un sector de popular y un sector de platea, destacó. Lo mismo que han hecho ellos con nosotros allá. Nos habilitaron un sector de popular y un sector de platea, destacó.

La venta de entradas para los simpatizantes de Gimnasia y Tiro comenzará el sábado 10 de octubre, desde las 11 de la mañana, en el estadio del club salteño.

En caso de que no se agoten durante esa jornada, el remanente se venderá el domingo 11 de octubre en las boleterías correspondientes al sector visitante del Estadio 23 de Agosto.