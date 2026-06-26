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26 de junio de 2026 - 17:23
Solidaridad.

Colecta por el Día del Niño para chicos del norte jujeño: cómo y qué donar

Los Payamigos recolectará juguetes, libros, golosinas, globos y otros elementos para llevarlos por el Día del Niño a comunidades del norte de Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Solidaridad.

Solidaridad.

Payamigos Hospitalarios realizará este sábado 27 de junio, desde las 17.30, una colecta solidaria en la Glorieta de Plaza Belgrano, con el objetivo de reunir donaciones para los festejos por el Día del Niño en comunidades del norte jujeño.

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Priscila Balcarce y Elizabet Rivero explicaron en Canal 4 que recibirán juguetes, libros, peluches en buen estado, golosinas, globos redondos y largos, figuritas del Mundial y camisetas de la Selección argentina.

“No hace falta que los peluches sean nuevos, pero sí que estén en buen estado”, señalaron las integrantes de la organización.

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Payamigos / Colecta por el Día del Niño.

Payamigos / Colecta por el Día del Niño.

Acompañar más allá de las risas

Payamigos trabaja mediante los proyectos “Sonrisas que Sanan”, con intervenciones en el Hospital Materno Infantil, y “Sonrisas Eternas”, en hogares de adultos mayores como el San Francisco.

“Muchas veces se piensa que por ser payasos vamos solamente a hacer reír. La realidad es que vamos a acompañar. No buscamos las risas, pero muchas veces las encontramos”, explicaron.

La organización también participa en comedores y desarrolla actividades en comunidades alejadas. Este será el segundo año en que viajarán a Coranzulí, y anteriormente visitaron Valle Grande y San Francisco de Alfarcito.

“Con pequeños gestos la gente se ponía muy feliz. Fue muy lindo compartir y saber que no hace falta tanto para hacer feliz a alguien”, recordó Elizabet sobre una de las experiencias.

Cómo colaborar

Las donaciones se recibirán este sábado, desde las 17.30, en Plaza Belgrano. Quienes no puedan acercarse pueden comunicarse con Payamigos Hospitalarios mediante Facebook e Instagram o escribir al WhatsApp 3884397814.

Embed - COLECTA POR DÍA DEL NIÑO DE LOS PAYAMIGOS

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