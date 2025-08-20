Columbus Crew vs New England Revolution: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS se jugará el próximo sábado 23 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).

Así llegan Columbus Crew y New England Revolution Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio BMO Field.

Últimos resultados de Columbus Crew en partidos de la MLS Columbus Crew consiguió sólo un punto en su último partido frente a Toronto FC, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 10 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS New England Revolution viene de caer en su estadio ante Los Angeles FC por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 derrotas, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 12 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 1 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Columbus Crew resultó vencedor por 0 a 1.

Fechas y rivales de Columbus Crew en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs New York Red Bulls: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Atlanta United: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 23: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar

Semana 29: vs Toronto FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Chicago Fire: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Charlotte FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs Chicago Fire: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Toronto FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Philadelphia Union: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Atlanta United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Horario Columbus Crew y New England Revolution, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







