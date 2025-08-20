Columbus Crew vs New England Revolution: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS se jugará el próximo sábado 23 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS se jugará el próximo sábado 23 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio BMO Field.
Columbus Crew consiguió sólo un punto en su último partido frente a Toronto FC, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 10 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.
New England Revolution viene de caer en su estadio ante Los Angeles FC por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 derrotas, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 12 tantos.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 1 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Columbus Crew resultó vencedor por 0 a 1.
