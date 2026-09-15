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15 de septiembre de 2026 - 09:12
Jujuy.

Comenzó la veda de pesca de pejerrey en los diques de Jujuy

La medida comenzó el 14 de septiembre y busca proteger el período de reproducción del pejerrey en Jujuy. Las restricciones alcanzan tres diques de la zona.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La medida comenzó el 14 de septiembre y busca proteger el período de reproducción del pejerrey en Jujuy. Las restricciones alcanzan tres diques de la zona.

La medida comenzó el 14 de septiembre y busca proteger el período de reproducción del pejerrey en Jujuy. Las restricciones alcanzan tres diques de la zona.

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La disposición fue establecida por la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques mediante la Resolución N°98-ADS/2026, publicada en el Boletín Oficial provincial. El objetivo principal es preservar a los ejemplares durante su período reproductivo y permitir la renovación de la población de peces.

Qué se puede hacer y qué está prohibido en cada dique

En el Dique Las Maderas, la veda de pesca deportiva y recreativa rige desde el 14 de septiembre hasta el 5 de octubre en un sector delimitado por una línea imaginaria que va desde el Club Náutico Jujuy hasta un punto de la península ubicada entre el cuarto y quinto dedo, en cercanías del Club Fe y Esperanza.

La resolución mantiene una excepción en la denominada Zona de la Palma, donde está autorizada la pesca deportiva y recreativa embarcada en catamaranes los miércoles, viernes, sábados, domingos y feriados, respetando los horarios establecidos para esa actividad.

En el Dique La Ciénaga, la medida establece veda total para la pesca deportiva y recreativa embarcada.

En Los Alisos, en cambio, queda bajo veda total la pesca deportiva y recreativa desde la orilla.

  • Dique Las Maderas: Veda parcial para la pesca deportiva y recreativa embarcada. Solo se permite en la zona de "Palma" los miércoles, viernes, sábados, domingos y feriados.
  • Dique La Ciénaga: Veda total para la pesca deportiva y recreativa embarcada.
  • Dique Los Alisos: Veda total para la pesca deportiva y recreativa desde la orilla

Es importante respetar esa diferenciación: la resolución vigente no establece exactamente la misma modalidad de prohibición para los tres espejos de agua.

¿Por qué se realiza la veda?

La razón está directamente relacionada con el ciclo reproductivo del pejerrey.

Los estudios realizados por técnicos de la Agencia de los Diques determinaron que el período de desove comenzó durante septiembre. En sectores de Las Maderas, La Ciénaga y Los Alisos se detectó además una mayor presencia de hembras sexualmente maduras.

El pejerrey tiene dos etapas importantes de reproducción durante el año: una entre marzo y julio y otra entre septiembre y diciembre.

Por eso, durante estas semanas se busca reducir la captura de hembras fértiles y permitir que una mayor cantidad de alevinos, los peces recién nacidos, sobrevivan y contribuyan a repoblar los diques.

Habrá controles y sanciones

La resolución también prevé sanciones para quienes incumplan las restricciones. Pueden alcanzar a personas, clubes, instituciones y otras organizaciones relacionadas con la actividad pesquera.

Los controles involucran a guardas ambientales, Policía Lacustre y Fluvial, Policía Caminera y otros organismos provinciales.

La recomendación para quienes tengan previsto pescar durante estas semanas es consultar previamente qué modalidad está habilitada en cada dique y respetar estrictamente las zonas establecidas.

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